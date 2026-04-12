به گزارش خبرگزاری مهر ، مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت آسیب دیدگان جنگ رمضان اظهار کرد: تلاش بر این بود که در همان نقطهای که آسیب وارد شده است، با آسیب دیدگان ارتباط برقرار شود و آنان به اداره کل پشتیبانی شهرداری برای اسکان در هتلها، مهمانسراها یا هتلآپارتمانهایی که در سطح شهر قرار داشت، معرفی شوند.
وی ادامه داد: تاکنون تقریباً ۱۶۰۰ خانواده در قالب ۵۲۳۰ نفر را در ۳۹ مجموعه اقامتی هتل، مهمانسرا و مجموعه اقامتی اسکان دادهایم.
سخنگوی شهرداری اضافه کرد: برخی از این منازل آسیب دیده به سرعت تعمیر شده و ساکنان آنها به خانههای خود بازگشتهاند. بهعنوان مثال شاید حدود ۳۰۰ خانواده هم به این شکل به منزل خود بازگشتند.
وی تصریح کرد: مواردی داریم که برخی از این عزیزان در تمام طول جنگ از تهران خارج شده بودند و تازه در حال بازگشت هستند و با آسیبهایی که به منزلشان وارد شده مواجه میشوند.
محمدخانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم آسیب دیده میتوانند با شماره تلفن ۱۸۱۱ تماس بگیرند که این شماره تلفن ستاد مدیریت بحران ماست. افراد تماس میگیرند، در آنجا به آنها مشاوره داده میشود، اطلاعاتشان ثبت میشود و اگر نیاز به خدمات دیگری هم داشته باشند، آن خدمات نیز به آنها معرفی میشود؛ مانند همان بحثهای مشاوره یا موارد دیگری که وجود دارد. در ادامه پرونده تکمیل میشود تا کارشناسان شهرداری ناحیه و منطقه برای بررسی به منزل آنها مراجعه کنند؛ چه برای انجام تعمیرات و چه برای طی کردن مسیر اسکان. معمولاً هم افرادی که نیاز دارند برای اسکان اضطراری به این مجموعههای اقامتی معرفی میشوند.
