مسیر آینده صنعت میگوی بوشهر پایدارتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی‌دوست عصر یکشنبه در بازدید از مزارع پرورش میگوی استان بوشهر با اشاره به فرآیندهای توسعه‌ای و اقدامات نوین در مزارع گفت: تغییر ساختار مزارع شامل ایجاد نرسری‌ها، اجرای طرح لاینرینگ استخرها و احداث استخرهای رزروار، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و مدیریت دقیق آب و غذادهی دارد.



مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران،ادامه داد: خوشبختانه این اقدامات در مزارع بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و می‌تواند موجب رشد قابل توجه تولید در واحد سطح شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران حرکت به سمت فناوری‌های نوین، مدیریت هوشمند آب، استفاده از نرسری‌ها و بهبود ساختار استخرها، مسیر آینده صنعت میگوی بوشهر را روشن و پایدارتر کرده است.

ذخیره‌سازی میگو در مزارع استان از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شد

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز با اشاره به آغاز فرآیند ذخیره‌سازی میگو اظهار داشت: ذخیره‌سازی میگو در مزارع استان از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شده و تاکنون بخش عمده‌ای از مزارع وارد چرخه تولید شده‌اند.



عقیل امینی گفت: امروز شاهد ساخت و استفاده از سازه‌های جدید مانند استخرهای دایره‌ ای به قطر ۳۸ متری هستیم که به‌طور مستقیم باعث افزایش راندمان تولید خواهد شد.



وی افزود: اقدامات زیرساختی در حال اجرا، استان بوشهر را به یکی از پیشروترین استان‌ها در توسعه شیوه‌های نوین پرورش میگو تبدیل کرده است و پیش‌بینی می‌شود فصل جاری یکی از موفق‌ترین سال‌ها برای تولید میگو در استان باشد.