۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

مسیر آینده صنعت میگوی بوشهر پایدارتر شده است

بوشهر- مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران حرکت به سمت فناوری‌های نوین، مدیریت هوشمند آب، استفاده از نرسری‌ها مسیر آینده صنعت میگوی بوشهر را روشن تر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی‌دوست عصر یکشنبه در بازدید از مزارع پرورش میگوی استان بوشهر با اشاره به فرآیندهای توسعه‌ای و اقدامات نوین در مزارع گفت: تغییر ساختار مزارع شامل ایجاد نرسری‌ها، اجرای طرح لاینرینگ استخرها و احداث استخرهای رزروار، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و مدیریت دقیق آب و غذادهی دارد.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران،ادامه داد: خوشبختانه این اقدامات در مزارع بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و می‌تواند موجب رشد قابل توجه تولید در واحد سطح شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران حرکت به سمت فناوری‌های نوین، مدیریت هوشمند آب، استفاده از نرسری‌ها و بهبود ساختار استخرها، مسیر آینده صنعت میگوی بوشهر را روشن و پایدارتر کرده است.

ذخیره‌سازی میگو در مزارع استان از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شد

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز با اشاره به آغاز فرآیند ذخیره‌سازی میگو اظهار داشت: ذخیره‌سازی میگو در مزارع استان از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شده و تاکنون بخش عمده‌ای از مزارع وارد چرخه تولید شده‌اند.

عقیل امینی گفت: امروز شاهد ساخت و استفاده از سازه‌های جدید مانند استخرهای دایره‌ ای به قطر ۳۸ متری هستیم که به‌طور مستقیم باعث افزایش راندمان تولید خواهد شد.

وی افزود: اقدامات زیرساختی در حال اجرا، استان بوشهر را به یکی از پیشروترین استان‌ها در توسعه شیوه‌های نوین پرورش میگو تبدیل کرده است و پیش‌بینی می‌شود فصل جاری یکی از موفق‌ترین سال‌ها برای تولید میگو در استان باشد.

