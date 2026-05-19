اجرای الگوهای نوین در صنعت پرورش میگو استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر سه شنبه در بازدید از مرحله ذخیره‌سازی و آماده‌سازی مزارع پرورش میگو در سایت بندر ریگ شهرستان گناوه با همراهی هیئتی از شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت تحول در شیوه‌های مدیریت و ساخت مزارع میگو، اظهار کرد: ادامه مسیر با روش‌های سنتی و استخرهای خاکی بزرگ دیگر جوابگوی نیازهای امروز صنعت نیست و لازم است برای مقابله مؤثر با بیماری‌ها و افزایش بازدهی، تغییرات اساسی در طراحی و مدیریت مزارع ایجاد شود.

وی کوچک‌سازی استخرها، نصب پوشش و اصلاح کامل سیستم زهکشی را از گام‌های کلیدی برای افزایش بهره‌وری و کنترل بیماری برشمرد و اضافه کرد: احداث خروجی مرکزی، بهره‌گیری از استخرهای رزروار و طراحی مسیر گردش اصولی و تحت مدیریت آب از جمله الزامات ساختاری در مزارع مدرن پرورش میگو به شمار می‌روند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر، اعلام کرد: امسال شاهد افزایش قابل توجه تعداد استخرهای لاینر شده هستیم، به طوری که این تعداد به ۵۰۰ استخر رسیده است.

مدیرکل شیلات بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، به تأثیر مزارع نوزادگاهی (نرسری) اشاره کرد و گفت: این فضاها به لاروها امکان می‌دهند که حساسترین و آسیب‌پذیرترین مرحله رشد خود را در محیطی ایمن و کنترل‌شده پشت سر بگذارند و زمانی که به مرحله مقاوم‌تری رسیدند، به استخرهای اصلی منتقل شوند؛ فرآیندی که تا حد زیادی از شیوع و انتشار بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.

امینی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات شامل احداث نرسری، کوچک‌سازی استخرها، پوشش‌دهی، خروجی مرکزی و استخرهای رزروار در کنار مدیریت تغذیه و استفاده از لارو باکیفیت، مهم‌ترین مسیر برای دستیابی به صنعتی پایدار و ایمن در حوزه پرورش میگو است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای این الگوهای نوین و به روز شده با همراهی سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران نوید روزهای بسیار خوب برای صنعت میگو در استان بوشهر خواهد بود .

تاکید بر عزم بخش خصوصی

مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنسن در بازدید از مرکز تکثیر میگو صیدان جنوب گناوه ، ضمن تجلیل از تعهد عمیق فعالان این صنعت، جایگاه استان بوشهر را در تولید و تأمین لارو میگو در کشور، برجسته عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، گفت: بازدید امروز ما گواه این مدعا است که با اتکا به تخصص و پشتکار مثال‌زدنی بخش خصوصی، تولید حتی در مواجهه با دشواری‌ها، با صلابت ادامه دارد، عزم ما بر این است که با هموار کردن موانع، راه را برای گسترش این صنعت مهم، هموارتر سازیم.



امینی با اشاره به پتانسیل‌های ارزشمند استان بوشهر در حوزه آبزی‌پروری، تصریح کرد: استان بوشهر هم‌اکنون با در اختیار داشتن ۲۳ مرکز فعال تکثیر، نقش محوری در تأمین لارو میگوی کشور ایفا می‌کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در پایان، اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های دقیق و ظرفیت‌های عظیم استان، انتظار داریم سال جاری، نقطه عطفی درخشان و پرثمر برای صنعت تولید میگوی استان باشد و شاهد شکستن رکوردهای جدید باشیم؛ امری که قطعاً حاصل همکاری و هم‌افزایی سازنده میان دولت و بخش خصوصی خواهد بود.