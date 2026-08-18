به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر سه شنبه در این نشست با حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، و جمعی از مدیران و مسئولان، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی روند اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو و راهکارهای افزایش بهرهوری در این صنعت بود.
وی افزود: طی سالهای اخیر و با توجه به بروز بیماری در مزارع پرورش میگو، اصلاح ساختار مزارع بهعنوان یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش امنیت زیستی، کاهش تلفات و ارتقای بهرهوری در دستور کار قرار گرفته است.
امینی ادامه داد: در این فرآیند، حرکت از استخرهای سنتی و خاکی به سمت استخرهای لاینردار (بتنی و ژئوممبران) کاهش ارتباط مستقیم میگو با خاک، ایجاد مخازن و استخرهای ذخیره آب، بهبود مدیریت آب و استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: نتایج حاصل از اصلاح ساختار نشان میدهد که میتوان بدون افزایش قابل توجه سطح زیرکشت، با استفاده از فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری در واحد سطح، تولید را به شکل چشمگیری افزایش داد؛ بهطوریکه در برخی مزارع، میزان برداشت از حدود ۴ تا پنج تن در هکتار به بیش از ۵۰ تن در هکتار رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند گفت: توسعه عمودی و اصلاح ساختار مزارع، ضمن افزایش بهرهوری، میتواند به کاهش ریسک بیماریها و پایداری تولید در صنعت میگو کمک کند و این موضوع با جدیت در استان دنبال میشود.
امینی همچنین از پیگیری موضوع تأمین بچهماهی مورد نیاز برای توسعه و افزایش تولید در مزارع پرورش ماهی در قفس خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده دریایی استان بوشهر، توسعه پرورش ماهی در قفس از دیگر محورهای مورد توجه است و تأمین بهموقع بچهماهی و رفع موانع موجود در این زمینه، نقش مهمی در افزایش تولید آبزیان خواهد داشت.
مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نظارتی، هماهنگی بینبخشی و حمایت از سرمایهگذاران و بهرهبرداران، زمینه را برای توسعه پایدار آبزیپروری و افزایش تولید در استان فراهم خواهد کرد.
وی افزود: شیلات استان بوشهر با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، دانش و فناوریهای نوین و اصلاح ساختار مزارع، تلاش میکند ضمن افزایش بهرهوری و کاهش ریسکهای تولید، جایگاه استان بوشهر را بهعنوان قطب اصلی آبزیپروری کشور بیش از پیش تقویت کند.
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