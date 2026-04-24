به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز ظهر جمعه در بازدید از نرسری و استخرهای جدید در حال ساخت یک مزرعه پرورش میگو در تنگستان، بر ضرورت نوسازی و اصلاح ساختار مزارع برای کنترل مؤثر بیماری‌ها و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ادامه فعالیت با روش‌های سنتی، به‌ویژه استخرهای بزرگ خاکی، دیگر پاسخگوی نیاز صنعت پرورش میگو نیست و برای عبور از چالش بیماری‌ها، باید طراحی و مدیریت مزارع را به‌صورت جدی بازنگری کنیم.

دهاز گفت: کوچک‌سازی استخرها، پوشش دار کردن و اصلاح کامل سیستم زهکشی از جمله اقداماتی است که تأثیر مستقیمی بر افزایش بهره وری و کنترل بیماری دارد.



وی اضافه کرد: احداث خروجی مرکزی، استفاده از استخرهای رزروار و ایجاد مسیر گردش صحیح و مدیریت‌شده آب، از موارد مهم اصلاح ساختار در مزارع پرورش میگو است.

معاون آبزی‌پروری شیلات بوشهر در ادامه با اشاره به نقش مهم نرسری‌ها در کاهش تلفات و افزایش مقاومت میگوها اظهار کرد: مزارع نوزادگاهی کمک می‌کنند لارو میگو دوره حساس و آسیب‌پذیر رشد را در شرایط کاملاً کنترل‌شده طی کند و زمانی که به مرحله مقاوم‌تری رسید، به استخرهای پرورشی منتقل می‌شود و همین موضوع تا حد زیادی از بروز و انتشار بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.

وی تأکید کرد: اجرای این روش‌ها شامل احداث نرسری، کوچک‌سازی استخرها، پوشش‌دار کردن آن‌ها، ایجاد خروجی مرکزی و استفاده از استخرهای رزروار در کنار مدیریت اصولی،مدیریت تغذیه و استفاده از لارو با کیفیت مهم‌ترین مسیر رسیدن به یک صنعت پایدار و ایمن در پرورش میگو است.

دهاز در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح‌های جدید، الگویی موفق برای ارتقای سایر مزارع استان باشد .

وی گفت: شیلات بوشهر با همکاری سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، مسیر نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های پرورش میگو را با جدیت دنبال می‌کند.