۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن انواع کالای اساسی در ایام جنگ وارد کشور شد

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مدت ۳۹ روز جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه کشورمان، تشریفات گمرکی ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور انجام و روانه کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در این اطلاعیه آمده است: بر این اساس تشریفات گمرکی و خروج بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی طی ۳۹ روز جنگ از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ از گمرکات کشور انجام گردید.

در مجموع طی مدت یاد شده از طریق ناوگان حمل‌ونقل کشور به میزان ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور بارگیری و وارد کشور شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: گمرکات کشور جهت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص شبانه‌روزی کالاهای اساسی و ضروری مردم و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی آمادگی دارند و این فرآیند همچنان با همکاری و همدلی بازرگان، سازمان‌های همجوار و شبکه حمل و نقل کشور در حال انجام است.

همچنین بسته حمایتی ارائه تسهیلات گمرکی به فعالان اقتصادی در شرایط اضطرار همچنان در گمرکات کشور برقرار است.

