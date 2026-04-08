علی اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید و عرضه سیمان در کشور اظهار کرد: در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در روزهای گذشته به یکی از کارخانه‌های سیمان، خوشبختانه در حال حاضر مشکلی در روند تولید ایجاد نشده و اتفاقی که به شکل جدی بر تولید تأثیرگذار باشد، رخ نداده است.

به گفته او، همچنین عرضه سیمان در بورس کالا بیش از تقاضا بوده است.

وی با بیان اینکه مشکلی که تولید را دچار اختلال جدی کند وجود ندارد، گفت: وضعیت تولید در کشور در حالت کلی مناسب و بالا است و بخشی از کمبودها در این بخش جبران می شود.

الوندیان ادامه داد: در حال حاضر از نظر تأمین و عرضه سیمان در کشور مشکلی وجود ندارد و به صورت متعارف عرضه سیمان به صورت کامل در بورس کالا انجام می شود و این موضوعی نیست که باعث نگرانی مردم شود.

دبیر انجمن سیمان کشور تأکید کرد: برای کنترل بازار نیز اقدامات لازم در حال انجام است و سطح تولید در کشور بالاست و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

الوندیان با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته بیش از یک میلیون تن سیمان در کشور به فروش رفته است، گفت: سیمان به اندازه کافی عرضه می شود و کنترل های لازم در بورس کالا صورت می گیرد که مشکلی یا اختلالی در بورس کالا صورت نگیرد.