۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

هیچ کمبود کالایی در ایام جنگ در بازار احساس نشد

دبیرکل خانه صنعت و معدن گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب شاهد آن بودیم که هیچ کمبود کالایی در ایام جنگ تحمیلی سوم در بازار احساس نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت و معدن، در برنامه تلویزیونی با اشاره به شرایط جنگ و بمباران‌های مستقیم، گفت: آرامش روانی به مردم دادیم که دغدغه‌ای از بابت این قیمت و کالا نداشته باشند. مردم باید بیشتر به فکر سلامت ماندن و حفظ ایمنی در دوران جنگ تحمیلی سوم رخ می‌داد.

خالقی با بیان اینکه جابجایی جمعیتی نیز داشته‌ایم، افزود: در پایان اسفند ماه، طبق عرف، همه سفرهای نوروزی داریم. حتی اگر شرایط جنگی نبود، باز هم جابجایی جمعیتی به ویژه در تهران هر سال اتفاق می‌افتاد. امسال سطح بیشتری از این جابجایی پیش‌بینی می‌شد و این جمعیت به نقاط دیگر رفتند.

وی تأکید کرد: در استان‌های شمالی، شمال شرق و جاهایی که مردم حس می‌کردند کمتر آسیب می‌بینند، پیش‌بینی کالارسانی انجام شد و انبارهای آن مناطق برای تأمین فروشگاه‌ها پر شد. حتی در شهرهای کوچکی که جمعیت آنها دو برابر شد، کمبودی احساس نشد.

دبیرکل خانه صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نیازمند یک لجستیک منظم بود و خوشبختانه کل این زنجیره درست کار کرد. همه دغدغه این را داشتند و کسی شانه خالی نکرد.

