۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

انتخابات شوراها در ۱۵۵ روستای چگنی برگزار می‌شود

انتخابات شوراها در ۱۵۵ روستای چگنی برگزار می‌شود

چگنی - فرماندار چگنی از برگزاری انتخابات شورای اسلامی در ۱۵۵ روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان، اظهار داشت: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، مجموعاً ۴۰ نامزد برای کسب ۱۵ کرسی در سه حوزه انتخاباتی این شهرستان در روز جمعه یازدهم اردیبهشت رقابت خواهند کرد.

وی گفت: از مجموع نامزدها ۳۵ نفر مرد و پنج نفر زن هستند.

فرماندار چگنی، ادامه داد: ۱۲ نفر در حوزه انتخاباتی شهر سراب‌دوره، ۱۵ نفر در حوزه انتخاباتی شهر ویسیان و ۱۳ نفر در حوزه انتخاباتی شهر «چم پلک شاهیوند» برای ورود به شورا رقابت می‌کنند.

سیف، افزود: از هر حوزه شهری پنج نفر به‌عنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند.

فرماندار چگنی، یادآور شد: تعداد ۷۷۳ نفر نیز در انتخابات شورای اسلامی روستایی در این شهرستان داوطلب شده‌اند.

سیف، بیان داشت: انتخابات در ۱۵۵ روستای واجد شرایط شهرستان برگزار می‌شود و کاندیداها برای کسب سه کرسی شورا، رقابت خواهند کرد.

