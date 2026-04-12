۱۲۰۰ جلد شناسنامه طی جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط جنگ تحمیلی سوم خدمات ثبت احوال بی وقفه ادامه داشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: باتوجه به اینکه خدمات ثبت احوال زیربنای دستگاهها است کارکنان ثبت احوال در سراسر استان در محل کار حضور داشته و به نحو مطلوب ارائه خدمت میکردند.
عمرانی افزود: در این مدت شمار شناسنامههای صادر شده در استان هزار و ۲۰۰ جلد و صدور سند وفات و ۸۰۰ گواهی انحصار وراثت بوده است.
وی اضافه کرد: در بررسی سامانه خانوار و هدفمندی یارانهها هم ۸۰۰ پرونده سامانه هدفمندی بررسی و به نتیجه رسید که نشان از کار جهادی کارکنان ثبت احوال است.
نظر شما