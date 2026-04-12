۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

۱۲۰۰ جلد شناسنامه طی جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: طی مدت جنگ تحمیلی سوم هزار و ۲۰۰ جلد شناسنامه در استان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط جنگ تحمیلی سوم خدمات ثبت احوال بی وقفه ادامه داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: باتوجه به اینکه خدمات ثبت احوال زیربنای دستگاه‌ها است کارکنان ثبت احوال در سراسر استان در محل کار حضور داشته و به نحو مطلوب ارائه خدمت می‌کردند.

عمرانی افزود: در این مدت شمار شناسنامه‌های صادر شده در استان هزار و ۲۰۰ جلد و صدور سند وفات و ۸۰۰ گواهی انحصار وراثت بوده است.

وی اضافه کرد: در بررسی سامانه خانوار و هدفمندی یارانه‌ها هم ۸۰۰ پرونده سامانه هدفمندی بررسی و به نتیجه رسید که نشان از کار جهادی کارکنان ثبت احوال است.

کد مطلب 6799344

