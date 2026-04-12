دستور فرماندار رباط کریم برای جلوگیری از قطعی اینترنت در روز انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات رباط کریم شامگاه یکشنبه ضمن هشدار نسبت به وجود تهدیدات امنیتی، بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و انتظامی تأکید کرد.
وی گفت: با وجود تهدیدات، همراهی و امیدواری مردم مسئولیت ما را دوچندان کرده است.
اقاعلیخانی اضافه کرد: امنیت، اولویت اصلی در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است و تمامی عوامل اجرایی باید با حساسیت و دقت بالا، مأموریتهای خود را در این حوزه دنبال کنند.
وی با اشاره به نیمهالکترونیکی بودن فرآیند رأیگیری در این دوره، نقش نیروی انسانی آموزشدیده را همچنان حیاتی توصیف کرد و از کمیتهها خواست تا سازماندهی و پشتیبانی از عوامل اجرایی را در اولویت قرار دهند.
رئیس هیأت اجرایی انتخابات رباط کریم با دستوری صریح، خواستار آسیبشناسی مکتوب کمیتهها شد و تصریح کرد: تمامی کمیتهها موظفند اشکالات، موانع و مخاطرات احتمالی حوزه خود را شناسایی و بهصورت مکتوب ارائه کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. نباید کارها را به روزهای پایانی موکول کنیم.
فرماندار رباطکریم در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت بحرانهای احتمالی، موضوع زیرساختهای ارتباطی را یک خط قرمز خواند و افزود: موضوعات مرتبط با اینترنت و مخابرات باید بهصورت ویژه پیگیری شود تا در روند برگزاری انتخابات خللی ایجاد نشود. باید با نگاه آیندهنگر، آمادگی لازم برای مدیریت هرگونه حادثه یا اختلال را داشته باشیم تا انتخاباتی در شأن مردم شریف شهرستان برگزار شود.
نظر شما