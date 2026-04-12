اهدای ۶۰ رأس گوسفند توسط عشایر زیرکوه در حمایت از دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی با حضور مسئولان و جمعی از بزرگان عشایر شهرستان زیرکوه، بیش از ۶۰ رأس گوسفند از سوی عشایر این منطقه به‌منظور پشتیبانی از دفاع مقدس اهدا شد.

در این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان، مسئول بسیج عشایری استان، فرمانده ناحیه سپاه شهرستان و جمعی از ریش‌سفیدان عشایر برگزار شد، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی و دبیر ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس، با قدردانی از این اقدام، عشایر را از پیشگامان عرصه ایثار و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

هنری با اشاره به شرایط جبهه مقاومت، اظهار کرد: امروز عرصه مقابله با استکبار جهانی، گسترده شده و همه مردم در این میدان نقش‌آفرین هستند.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی جبهه مقاومت نتیجه مجاهدت‌ها و خون شهداست، افزود: این مسیر روزبه‌روز در حال گسترش است و مشارکت مردمی نقش مهمی در تقویت آن دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به افزایش حضور مردم در صحنه‌های مختلف، بیان کرد: همراهی و انسجام مردمی، زمینه‌ساز تحقق دستاوردهای بزرگ در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

وی در ادامه به اقدامات ستاد مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های مردمی در قالب رویکرد محله‌محور شناسایی و سازماندهی شده تا در مواقع نیاز، در کنار توان دولتی به خدمت‌رسانی کمک کند.

در پایان این مراسم از مردم استان دعوت شد تا با مشارکت در این حرکت، از طریق کمک‌های نقدی و غیرنقدی، از جبهه مقاومت حمایت کنند.