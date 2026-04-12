جزئیات مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) در بوشهر

حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت،حضرت امام جعفر صادق (ع) آئیین های ویژه عزاداری در بوشهر برگزار می شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: بر همین اساس در روز دوشنبه حرکت دستجات عزاداری ساعت ۲۰ از نبش خیابان یادگار امام به سمت میدان امام خمینی(ره) بوشهر برگزار خواهد شد.

وی گفت: روز سه شنبه نیز مراسم عزاداری ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) و حرکت دستجات عزاداری ساعت ۲۰ از خیابان شهید عاشوری، مسجد امام جعفر صادق(ع) به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: ویژه برنامه شب و شام شهادت از ساعت ۲۰ در میدان امام خمینی(ره) بوشهر برگزار می شود.