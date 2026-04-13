انتقاد شدید ترامپ از پاپ لئو چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، ترامپ ضمن انتقاد شدید از پاپ لئو چهاردهم، افزود که او از «ترس» از دولت ترامپ صحبت می‌کند، بدون اینکه به «ترسی که کلیسای کاتولیک و سایر نهادهای مسیحی در طول همه‌گیری ویروس کرونا تجربه کرده‌اند» اشاره کند.

ترامپ زمانی را که مراسم مذهبی محدود شده بود و کشیش‌ها به دلیل نقض اقدامات قرنطینه دستگیر می‌شدند، به پاپ یادآوری کرد.

او افزود که از پاپ متنفر است و «برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد».

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپی باشد که از رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد می‌کند، در حالی که او در حال انجام کاری است که ترامپ آن را «وظیفه‌اش که برای آن انتخاب شده» می‌نامد. او به آنچه که کاهش نرخ جرم و جنایت و عملکرد رکوردشکن بازار سهام توصیف کرد، اشاره کرد.

ترامپ افزود که پاپ «باید سپاسگزار» باشد که در این سمت قرار دارد چرا که به گفته وی ، «این اتفاق به دلیل آمریکایی بودن او و به دلایلی مرتبط با تعامل با دولت آمریکا رخ داده است».

او ادامه داد: «اگر من در کاخ سفید نبودم، لئو در واتیکان نبود.»

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و گفت که «وظیفه اخلاقی» برای محافظت از آنها وجود دارد.

پاپ خطاب به جمعیت حاضر در میدان سنت پیتر واتیکان گفت: «در این روزهای غم، ترس و امید، بیش از هر زمان دیگری به مردم عزیز لبنان نزدیک هستم.»