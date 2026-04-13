  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۳۸

انتقاد شدید ترامپ از پاپ لئو چهاردهم

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان را در تعامل با جرم و جنایت و سیاست خارجی، «ضعیف» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، ترامپ ضمن انتقاد شدید از پاپ لئو چهاردهم، افزود که او از «ترس» از دولت ترامپ صحبت می‌کند، بدون اینکه به «ترسی که کلیسای کاتولیک و سایر نهادهای مسیحی در طول همه‌گیری ویروس کرونا تجربه کرده‌اند» اشاره کند.

ترامپ زمانی را که مراسم مذهبی محدود شده بود و کشیش‌ها به دلیل نقض اقدامات قرنطینه دستگیر می‌شدند، به پاپ یادآوری کرد.

او افزود که از پاپ متنفر است و «برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد».

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپی باشد که از رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد می‌کند، در حالی که او در حال انجام کاری است که ترامپ آن را «وظیفه‌اش که برای آن انتخاب شده» می‌نامد. او به آنچه که کاهش نرخ جرم و جنایت و عملکرد رکوردشکن بازار سهام توصیف کرد، اشاره کرد.

ترامپ افزود که پاپ «باید سپاسگزار» باشد که در این سمت قرار دارد چرا که به گفته وی ، «این اتفاق به دلیل آمریکایی بودن او و به دلایلی مرتبط با تعامل با دولت آمریکا رخ داده است».

او ادامه داد: «اگر من در کاخ سفید نبودم، لئو در واتیکان نبود.»

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و گفت که «وظیفه اخلاقی» برای محافظت از آنها وجود دارد.

پاپ خطاب به جمعیت حاضر در میدان سنت پیتر واتیکان گفت: «در این روزهای غم، ترس و امید، بیش از هر زمان دیگری به مردم عزیز لبنان نزدیک هستم.»

کد مطلب 6799560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      5 9
      پاسخ
      ترامپ مغرور بیمار بزودی امریکا رو با افکار منفی و پوچ به زیر میکشی
    • علی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      5 7
      پاسخ
      ترامپ ریسمان پاره کرده مواظب جفتک اندازی اون باشین
    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      12 1
      پاسخ
      ترامپ، پرگویی و یاوه گویی میکنه ولی اگه یه حرف درست، زده باشه، همینه: به پاپ گفته بهتره در سیاست دخالت نکنه و به امور مذهبی بپردازه!... ضمنا به ناتوانی دین و بنیادهای دینی در زمان کرونا و ممنوعیت برگزاری آیین ها و مراسم همگانی مذهبی و محدودیت عبادتگاهها و پرستشگاهها و زیارتگاهها و اولویت علم و بهداشت و تولید واکسن و درمان و مراکز پزشکی نسبت به موارد دیگر، اشاره کرده!
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      9 2
      پاسخ
      خوب حال اینو گرفتیم خیلی این روزها داغون و روانی تر شده از شدت فشار می پره به همه و دروغ پرت پلا زیادمیگه بطوریکه آبروش رفته تو دنیا.و این خیلی کمه برای این .باید بلاهایی بیشتری به سرش بیاریم ما تا زمانیکه ترامپ ونتانیاهو به هلاکت نرسانیم و انتقام رهبر شخصیت ها فرماندها دانشمندان نظامی غیرنظامی کودکان معصوم بیگناه از اینا نگیریم آرام نمیشینیم.باید اینا دوتا کشته بشن

