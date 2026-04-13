۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۵۴

۶۰ عملیات حزب الله طی ۲۴ ساعت؛ حمله به رادار پایگاه رژیم صهیونیستی

نیروهای حزب الله طی تنها ۲۴ ساعت دست کم ۶۰ عملیات علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حزب الله لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت دست کم ۶۰ عملیات علیه نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف و عمق اراضی اشغالی انجام داده است.

همچنین گزارش شده که رزمندگان لبنانی یک رادار در پادگان العلیقه را با گروهی از پهپادهای خود هدف قرار دادند.

علاوه بر این رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ۲ نیروی تیپ ۸۹۰ چتربازان روز گذشته در جریان حمله موشکی حزب الله در جنوب لبنان زخمی شدند.

نیروهای حزب الله همچنین موفق شدند مناطق اشغالی دوفیف و کریات شمونه را با حملات موشکی خود هدف قرار دهند.

