به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ریپورتر، واکنش‌ها به توهین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان امروز دوشنبه ادامه دارد.

در ادامه این واکنش ها، سی بی اس به نقل از ۳ کاردینال ارشد آمریکایی اعلام کرد: پاپ لئو به ما الهام داد که بر اساس آموزه های کاتولیک، علیه جنگ ناعادلانه با ایران صحبت کنیم. خدا می‌ خواهد ما صلح را در جهان ترویج دهیم زیرا آرزوی او این است که ما یک خانواده انسانی باشیم.

از سوی دیگر، پل اس کوکلی (Paul S. Coakley)، رئیس کنفرانس اسقف های کاتولیک آمریکا در این خصوص گفت: ناامیدم که رئیس جمهور چنین کلمات تحقیرآمیزی درباره پدر مقدس نوشت؛ پاپ لئو رقیب او نیست. پاپ سیاستمدار هم نیست.

آنتونیو اسپادارو (Antonio Spadaro)، سردبیر مجله تمدن کاتولیک هم در این باره تأکید کرد: ترامپ ملتمسانه از پاپ می خواهد عقب نشینی کند، اما پاپ به زبانی حرف می زند که در چارچوب زور و سیاست خلاصه نمی شود.

به گزارش وبگاه کامن دریمز، پرامیلا جایاپال (Pramila Jayapal)، سناتور آمریکایی نیز به بی احترامی ترامپ به پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان چنین پاسخ داد: شاید این توهین دیوانه وار و نفرت انگیز، جی دی ونس را متقاعد کند که متمم ۲۵ را برای برکناری ترامپ فعال کند. یاوه‌گویی‌ های ترامپ علیه پاپ، گواه بیشتری بر این است که او از نظر روانی بیمار است و باید از سِمت خود برکنار شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان را در تعامل با جرم و جنایت و سیاست خارجی، «ضعیف» توصیف کرد.

ترامپ زمانی را که مراسم مذهبی محدود شده بود و کشیش‌ها به دلیل نقض اقدامات قرنطینه دستگیر می‌شدند، به پاپ یادآوری کرد.

او افزود که از پاپ متنفر است و «برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد».

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپی باشد که از رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد می‌کند، در حالی که او در حال انجام کاری است که ترامپ آن را «وظیفه‌اش که برای آن انتخاب شده» می‌نامد. او به آنچه که کاهش نرخ جرم و جنایت و عملکرد رکوردشکن بازار سهام توصیف کرد، اشاره کرد.