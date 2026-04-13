۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۲۴

هشدار نسبت به تبعات تهدید ترامپ بر تشدید بحران جهانی

یک روزنامه آمریکایی نسبت به تبعات تهدید رئیس جمهور این کشور علیه تنگه هرمز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد، محاصره مد نظر ترامپ علیه تنگه هرمز می تواند به تشدید بحران انرژی در سطح جهان منجر شود.

در این گزارش آمده است، این محاصره می تواند به مثابه یک ضربه قدرتمند به دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای آسیایی که به واردات از خلیج فارس تکیه دارند عمل کند.

دولت انگلیس نیز یکشنبه اعلام کرد که قصدی برای مشارکت در برنامه آمریکا جهت محاصره تنگه هرمز ندارد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا روز گذشته در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش علیه ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیت‌های کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.

