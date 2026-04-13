۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

واکنش پاپ به حمله لفظی ترامپ علیه وی

پاپ واتیکان به حمله لفظی ترامپ علیه وی و مواضع ضد جنگش واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئو چهاردهم در گفتگو با رویترز در واکنش به هجمه ترامپ علیه وی گفت: من با وجود این حملات لفظی ترامپ به محکوم کردن جنگ ادامه می دهم.

وی اضافه کرد: من نقش سیاسی ایفا نمی کنم و تمایلی هم ندارم وارد بحث و جدل با ترامپ شوم.

روز گذشته ترامپ در سخنانی توهین آمیز گفته بود که از پاپ متنفر است و برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد!

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپ از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کند.

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و گفت که وظیفه اخلاقی برای محافظت از آنها وجود دارد. وی همچنین تهدیدات گستاخانه ترامپ علیه تمدن ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده بود.

    • احمد IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      ترامپ به هیچیک ازاصول اخلاقی،انسانی پایبندنیست وباعث نارضایتی وخشم۹۰درصدمردم آمریکاشده ست.اینکه ترامپ بعنوان رئیس جمهورآمریکا بنابه منافع شخصی خوددرجنایات جنگی اسرائیل مشارکت کرده ودرتجاوزبه خاک ایران علاوه برویرانی وکشتاربیرحمانه مردم ایران ولبنان،جهان رادربحران اقتصادی وناامنی فروبرده،درواقع هویت ملی مردم آمریکارابه پایین ترین حدخودیعنی دوران برده داری وتوحش رسانده وچهره آمریکارادرمجامع بین المللی بسیار منفورتر ازگذشته ساخته است.مردم آمریکا بایدبرعلیه افکارضدانسانی ووحشیانه ترامپ قیام کنند.
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      متاسفم برای ۳۵۰ میلیون مردم آمریکا که این رییس جمهور شان است.
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      ترامپ جنایتکار باید حتما تابیشتراز این مشکل بوجود نیاورده برکنارش کنن و مجازات بشه .نتانیاهو هم باید دستگیربشه وحتما حتماوبندارنش زندان تا بپوسه

