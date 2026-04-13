واکنش پاپ به حمله لفظی ترامپ علیه وی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئو چهاردهم در گفتگو با رویترز در واکنش به هجمه ترامپ علیه وی گفت: من با وجود این حملات لفظی ترامپ به محکوم کردن جنگ ادامه می دهم.

وی اضافه کرد: من نقش سیاسی ایفا نمی کنم و تمایلی هم ندارم وارد بحث و جدل با ترامپ شوم.

روز گذشته ترامپ در سخنانی توهین آمیز گفته بود که از پاپ متنفر است و برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد!

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپ از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کند.

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و گفت که وظیفه اخلاقی برای محافظت از آنها وجود دارد. وی همچنین تهدیدات گستاخانه ترامپ علیه تمدن ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده بود.