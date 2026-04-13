۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

واکنش واتیکان به توهین ترامپ: این «نکبت اخلاقی» پایانی ندارد؟

یک مقام ارشد واتیکان به توهین رئیس‌جمهوری آمریکا به رهبر کاتولیک های جهان واکنش نشان داد و گفت: این «نکبت اخلاقی» پایانی ندارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمز مارتین» مشاور دفتر ارتباطات واتیکان ضمن بازنشر پیام توهین آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در ایکس نوشت: شک دارم که پاپ لئو چهاردهم، قبل از اینکه فردا سفر خود به آفریقا را آغاز کند، به خاطر این موضوع بی‌خواب شود و برایش اهمیتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: اما باید برای ما اهمیت داشته باشد چون این رفتار دیوانه‌وار، بی‌رحمانه و غیرمسیحی است.

مشاور دفتر ارتباطات واتیکان گفت: آیا این نکبت اخلاقی پایانی ندارد؟

پیشتر، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان در گفتگو با رویترز در واکنش به هجمه ترامپ علیه وی گفته بود: من با وجود این حملات لفظی ترامپ به محکوم کردن جنگ ادامه می دهم.

وی اضافه کرد: من نقش سیاسی ایفا نمی کنم و تمایلی هم ندارم وارد بحث و جدل با ترامپ شوم.

روز گذشته ترامپ در سخنانی توهین آمیز گفته بود که از پاپ متنفر است و برادرش لویی را خیلی بیشتر دوست دارد!

ترامپ همچنین از پاپ لئو چهاردهم به خاطر مواضعش در مورد سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که نمی‌خواهد پاپ از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کند.

پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و گفت که وظیفه اخلاقی برای محافظت از آنها وجود دارد. وی همچنین تهدیدات گستاخانه ترامپ علیه تمدن ایران را غیر قابل قبول توصیف کرده بود.

    IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      11 6
      پاسخ
      وقتی عرضه ندارین ترامپ برکنار کنید اونم اول خودشو عیسی مسیح بعد یه مدت دیگه میگه من خدام براش مهم نیست دیگه یجوریه روانپریشی داره انگار
      وحید IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
        0 0
        آمریکایی ها پروتستان هستند و به پاپ اعتقادی ندارند.
    IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      6 2
      پاسخ
      با ابن کارها می خوان به کجا برسند
    سید علی IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      از سمتگیری پاپ لوئی محترم سپاسگزاریم . ایکاش در روزهای نخست هجمه نظامی این رئیس جمهور نکبت امریکا که به یاری صهیونیست ها به ایران اسلامی ، این جنگ تحمیلی را که خسارات بسیاری به بشریت وارد ساخت از طریق پاپ اعظم محکوم میشد . البته همین حالا هم بسیار اثربخش خواهد بود محکومیت هجوم غیر انسانی به کشورم توسط شما بزرگوار
    IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      4 2
      پاسخ
      ترامپ نتانیاهو دوپیر خرفت حیواناتی کثیف و انگل هستند
    IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سگ زرد بدبخت با سرنوشتی بسیار تلخ در برزخ و قیامت. خدایا عاقبت همه ما را بخیر گردان. الهی آمین
    IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      پاپ حرفهای کلی میزند و هیچ وقت کشتار غیر نظامیان و کادر درمان و خبرنگاران را در سوریه ایران و لبنان. محکوم نکرد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها