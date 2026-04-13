به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، سخنان نتانیاهو درباره جنگ و نتایج آن این برداشت را تقویت می کند که کابینه در یک جهان توهمی و خیالی به سر می برد و تلاش می کند صهیونیست ها را نیز به سمت این جهان بکشاند.

در این گزارش آمده است، مواجهه با واقعیت غافلگیری های دردناکی برای ما به همراه خواهد داشت.

هاآرتص نیز گزارش داد، نتانیاهو تلاش دارد این داستان را بسازد که جنگ تحت فرماندهی وی یک پیروزی بزرگ محقق کرده است اما این تصویر به دور از واقعیت است.

روزنامه معاریو نیز روز گذشته به نقل از یک کارشناس نظامی صهیونیست خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد: اگر تقریبا تمام موشک های حزب الله را نابود کرده ایم پس آنها در حال حاضر چه چیزی به سمت ما شلیک می کنند؟ ترقه؟

در ادامه این گزارش آمده است، بر اساس برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله در این دور از نبرد با تل آویو از شش هزار و ۵۰۰ موشک و پهپاد استفاده کرده است.

دبیر سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده بود، اصرار تل آویو مبنی بر تداوم درگیری در لبنان در شرایط کنونی یک رفتار احمقانه است.