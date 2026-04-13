واکنش حزب الله به ادعای اوکراین در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمود قماطی معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان تاکید کرد که ادعای اوکراین در خصوص کمک رسانی به رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه در برابر ایران بیهوده است.

وی اضافه کرد، اوکراین حتی نمی تواند از خود و حاکمیت کشورش دفاع کند پس چگونه می تواند با نیروهای مقاومت یا ایران مقابله کند؟ این موضع گیری ها پوچ و بیهوده است.

قماطی تصریح کرد: حزب الله، اوکراین و رژیم صهیونیستی را همپیمان یکدیگر می داند. همان طور که می دانیم اروپا از اوکراین برای مقابله با روسیه استفاده می کند. بنابراین ما از روسیه در نبرد خود با اوکراین حمایت می کنیم.

پیش از این اوکراین مدعی شده بود که تجارب خود را در خصوص مقابله با حملات پهپادی در اختیار آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار می دهد. این در حالی است که کشور اوکراین بعد از گذشت بیش از چهار سال از آغاز جنگ با روسیه هنوز نتوانسته مناطق تصرف شده را پس بگیرد.