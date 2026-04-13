تکریم بیمه شدگان و ارایه دهندگان خدمت در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی، درخصوص برنامه های سازمان متبوع خود درسال جدید گفت: سازمان بیمه سلامت ایران پوشش نیمی از جمعیت کشور را برعهده داشته و با توجه به برنامه های خود به سمت یک سازمان تمام هوشمند و الکترونیک پیش می رود، لذا به دنبال آن هستیم بخشی از خدمات را غیر حضوری به بیمه شدگان ارایه دهیم.

به دنبال خریداری با کیفیت خدمات هستیم



مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تاکید براینکه اولویت سازمان خریداری بهترین و با کیفیت ترین خدمت برای بیمه شدگان است افزود: همچنین تکریم بیمه شدگان و ارایه دهندگان خدمت نیز موضوع مهمی بوده که مد نظر سازمان بیمه سلامت ایران است. خوشبختانه با تامین مناسب منابع با همکاری مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه برای امسال توانستیم به بخشی از اهداف خود دست پیدا کنیم.

پیش بینی پرداخت بدهی ها در بودجه سال جاری



وی ادامه داد: بدهی های انباشته در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که بالغ بر ۸۰ همت است، در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده و امیدواریم بتوانیم به موسسات طرف قراداد اعتبارات مورد نیاز را انتقال داده و تسویه حساب کنیم.

دکتر ناصحی اظهار داشت: پیشگیری سطح چهارم و سطح اول از بدو تولد، تکمیل نظام الکترونیک سلامت، پرونده الکترونیک، نظام ارجاع و پزشکی خانواده از موضوعات مهمی است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر بیمه های پایه در کشور در حال انجام است، پوشش ناباروری و توانبخشی نیز در اولویت قراردارد.

رشد مناسب اعتبارات صندوق صعب العلاج درسال جدید



مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه در بحث پوشش بیمه ای مناسب، رایگان شدن بیمه برای ۵ دهک اول جامعه و بیمه شدن، همچنان برای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد گفت: برای سایر دهک ها منهای دهک ۱۰ نیز برای بیمه شدن تخفیف هایی درنظر گرفته شده است، به همین صورت ارایه خدمت از جمله خدمات دارویی و خدمات نوین پزشکی نیز پوشش مناسبی داشته و در صندوق صعب العلاج هم رشد و افزایش منابع داشتیم و اعتبارات این صندوق برای سال ۱۴۰۵ به ۱۶ همت افزایش پیدا کرد.



وی افزود: در مجموع از بودجه عمومی بیش از ۹۲ همت در سال ۱۴۰۵ اعتبار داریم که امیدواریم با درآمدها بتوانیم بخشی از نیازها را مرتفع کنیم.



ناصحی بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۳ گروه بیماری تحت پوشش صندوق صعب العلاج هستند که بخش عمده آنها در سامانه ها ثبت شده و بسته مورد نیاز خود را دربافت می کنند، مابقی نیز براساس هزینه ها و فاکتورهای صادرشده در استان ها تعیین تکلیف شده و بخش زیادی از این هزینه ها قابل پرداخت است.

تمدید بیمه تا پایان فروردین سال 1405



مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: در زمان هجمه دشمن و جنگ تحمیلی نیز همانند جنگ ۱۲ روزه سازمان تمهیداتی در نظر گرفت، به عنوان مثال در بحث نسخه الکترونیک، مطب ها و موسسات می توانستند از نسخه کاغذی استفاده کنند که در این دوره نیز برقرار بوده و به استان ها ابلاغ شده است، همچنین تمدید بیمه ها تا پایان فروردین انجام شده و برای تایید دارو نیز با در نظر گرفتن راهکارها و تمهیداتی در مراکز و داروخانه ها مشکلی وجود ندارد.