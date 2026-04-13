خبرگزاری مهر - محدثه کرمی: علیرضا عبدالله‌نژاد مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون اختلالی در برنامه «شاد» وجود داشته یا خیر، گفت: گاهی پیش آمده که می‌گویند شاد خیلی کند عمل می‌کند و بعضی فیلم‌ها و عکس‌ها ارسال نمی‌شود، به طوری که معلمان مجبور شده‌اند به اپلیکیشن‌های دیگر مراجعه کنند، در حالی که اپلیکیشن اختصاصی این موضوع «شاد» است که ما در حال رفع این کندی هستیم.

وی در توضیح درباره اینکه برخی دانش‌آموزان و والدین نسبت به کند بودن شاد با وجود تقسیم بندی ساعت‌های مختلف جهت تدریس دانش آموزان شکایت دارند، گفت: در حالدحاضر چیزی به نام اختلال در شاد نداریم. اختلال به این معناست که یک مدت زمان قابل‌توجهی از کار بیفتد که این اپلیکیشن به این شکل نیست. ممکن است در ساعتی از ساعت ۷ تا ۱۵ که زمان حضور دانش‌آموزان در شاد است با کندی مواجه شویم اما این به مفهوم اختلال نیست.

مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه ریزی ما برای «شاد»، ظرفیت حدود دو و نیم میلیون نفر در لحظه است اما الان بیش از سه و نیم میلیون نفر در هر مقطع به شاد مراجعه می‌کنند که نیازمند تمهیدات لازم است که این تمهیدات زیرساخت‌ها زمان‌بر است و به این سرعت نمی‌شود اضافه کرد.

عبدالله‌نژاد خاطرنشان کرد: امروز جلساتی داشتیم و پیگیری‌هایی اندیشیده شد که زیرساخت‌ها را زودتر تأمین کنند تا کندی سرعت برطرف شود.

وی همچنین اظهار کرد: ممکن است به صورت منطقه‌ای یا ناحیه‌ای در کشور با کاهش پهنای باند یا اختلال شبکه اینترنتی داخلی مواجه باشیم، یعنی ممکن است یک نفر در نقطه‌ای از کشور به راحتی از شاد استفاده کند، اما شخص دیگری در جای دیگر نتواند که آن مسئله مربوط به اینترنت آن منطقه یا خود شخص است.

عبدالله‌نژاد در پایان گفت: درست است که ظرفیت فعلی شاد طوری نیست که از همه سه و نیم میلیون نفر در لحظه به طور خیلی خوب و با کیفیت عالی میزبانی کنیم اما در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد موارد، مشکل از کندی شبکه همان منطقه است که باعث می‌شود ارسال و دریافت فایل‌ها به خوبی انجام نشود.