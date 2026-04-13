مطالبات سلامت در میدان حماسه؛ میز خدمت زیر بیرق مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، استمرار حضور مردم بیرجند در میادین شهر در پاسداشت مقام شهدای خدمت و جبهه مقاومت، امشب وارد چهل و سومین ایستگاه خود شد. میدان اجتماعات شهید رئیسی و میدان شهید امام خامنهای، شامگاه دوشنبه میزبان اقشار مختلفی بود که برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی گرد هم آمده بودند.
در این تجمع حماسی که با حضور پرشور نوجوانان و جوانان همراه بود، نوای «ای ایران» و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در فضای شهر طنینانداز شد. رجزخوانی نوجوانان بیرجندی در محکومیت جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی از جلوههای ویژه این مراسم بود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.
پاسخگویی در قلب میدان
اما تفاوت مراسم امشب در رویکرد عملیاتی مدیران استانی برای گرهگشایی از مشکلات مردم بود. همزمان با تجمع مردمی، «میز خدمت پاسخگویی» با حضور مدیران ارشد استانی برپا شد تا فاصله میان مسئولان و شهروندان به حداقل برسد.
دکتر محمود گنجیفرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با حضور در این میز خدمت که در میدان شهید امام خامنهای برپا شده بود، بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره پاسخگوی دغدغههای بهداشتی و درمانی مردم شد. در این برنامه که با همراهی فرماندار بیرجند و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی انجام شد، پروندههای پزشکی و مطالبات شهروندان در حوزه زیرساختهای سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
خدمت صادقانه؛ تداوم راه شهدا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور در میان مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها در میادینی که به نام شهدا مزین است، یادآور وظیفه اصلی مسئولان یعنی خدمت صادقانه است. ما وظیفه داریم در کنار مردم باشیم و مشکلات حوزه سلامت را با فوریت پیگیری کنیم.
گفتنی است در این برنامه، علاوه بر رسیدگی به مطالبات حوزه درمان، راهکارهای لازم برای بهبود خدمات بهداشتی در مناطق کمبرخوردار استان نیز بررسی شد. حضور پررنگ مسئولان در کنار مردمی که چهل و سه شب است پاسدار ارزشهای مقاومت هستند، بار دیگر جلوهای از وحدت دولت و ملت را در خراسان جنوبی به تصویر کشید.
نظر شما