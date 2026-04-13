واژگونی پژو پارس در محور سرخه- آرادان؛ ۶ تبعه خارجی مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی پژو پارس حوالی شش بامداد روز دوشنبه کیلومتر ۳۴ محور سرخه به آرادان خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله تیم های امدادی پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه شش نفر در این حادثه مصدوم شدند، ادامه داد: عملیات رها سازی مصدومان توسط هلال احمر انجام گرفت.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه مصدومان همگی تبعه خارجی افغانستان بودند، ادامه داد: چهار نفر توسط اورژانس و دو نفر دیگر توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

باغبان اضافه کرد: در خصوص پیشگیری از این پیشامد های تلخ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استراحت به موقع همواره مورد تاکید است.