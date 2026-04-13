۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۴

واژگونی پژو پارس در محور سرخه- آرادان؛ ۶ تبعه خارجی مصدوم شدند

واژگونی پژو پارس در محور سرخه- آرادان؛ ۶ تبعه خارجی مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور سرخه به آرادان خبر داد و گفت: شش تبعه خارجی در این حادثه مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی پژو پارس حوالی شش بامداد روز دوشنبه کیلومتر ۳۴ محور سرخه به آرادان خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله تیم های امدادی پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه شش نفر در این حادثه مصدوم شدند، ادامه داد: عملیات رها سازی مصدومان توسط هلال احمر انجام گرفت.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه مصدومان همگی تبعه خارجی افغانستان بودند، ادامه داد: چهار نفر توسط اورژانس و دو نفر دیگر توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

باغبان اضافه کرد: در خصوص پیشگیری از این پیشامد های تلخ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استراحت به موقع همواره مورد تاکید است.

