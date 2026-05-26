واژگونی پژو ۴۰۵ محور شهمیرزاد- فولاد محله؛ ۷ نفر از اتباع مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی سواری پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۰ محور شهمیرزاد به فولاد محله خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه نیزوا به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به مصدومیت هفت نفر در این سانحه، ادامه داد: همه مصدومان از اتباع خارجی افغانستان بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان توضیح داد: نجات گران اقدامات اولیه برای مصدومان انجام و با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

باغبان اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم با استراحت به موقع، سرعت مناسب و رعایت فاصله طولی از وقوع این حوادث پیشگیری و امنیت سفر را برای خود و همراهان تضمین کنند.