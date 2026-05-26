۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

واژگونی پژو ۴۰۵ محور شهمیرزاد- فولاد محله؛ ۷ نفر از اتباع مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو ۴۰۵ محور شهمیرزاد به فولاد محله خبر داد و گفت: هفت نفر از اتباع خارجی در این سانحه مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی سواری پژو ۴۰۵ کیلومتر ۱۰ محور شهمیرزاد به فولاد محله خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه نیزوا به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به مصدومیت هفت نفر در این سانحه، ادامه داد: همه مصدومان از اتباع خارجی افغانستان بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان توضیح داد: نجات گران اقدامات اولیه برای مصدومان انجام و با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

باغبان اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم با استراحت به موقع، سرعت مناسب و رعایت فاصله طولی از وقوع این حوادث پیشگیری و امنیت سفر را برای خود و همراهان تضمین کنند.

