حضور آگاهانه مردم در صحنه پشتوانه ای مهم برای کشور است

حجتالاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنگ تحمیلی سوم با حوادث تلخ و سنگینی آغاز شد و دشمنان از همان ابتدا با حملات گسترده و بیرحمانه تلاش کردند ضربات جدی به کشور وارد کنند. در این حملات حتی کودکان بیگناه و مظلوم نیز هدف قرار گرفتند و جمعی از مسئولان و فرماندهان ارشد کشور بخصوص رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به شهادت رسیدند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دشمن تصور میکرد با چنین آغاز سختی میتواند نظام جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کند، اما جمهوری اسلامی ایران نهتنها سقوط نکرد بلکه با قدرت و اقتدار بیشتری به مقابله با دشمن پرداخت.
وی با بیان اینکه در طول حدود ۴۰ روز درگیری، تحولات مهمی رقم خورد، تصریح کرد: در این مدت شاهد اتفاقات و شگفتیهای متعددی از جمله ساقط کردن هواپیماهای پیشرفته دشمن و نیز زمینگیر کردن ناوهای آمریکا و همچنین پدافندهای فوق پیشرفته آنها بودیم و حتی کارشناسان و تحلیلگران دشمن نیز به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران اذعان کردند.
صادقی یکی از دستاوردهای مهم این دوره را افزایش قدرت راهبردی ایران دانست و گفت: یکی از نتایج مهم این تحولات، دستیابی ایران به امتیازات مهمی از جمله مدیریت تنگه هرمز بود؛ ظرفیتی که میتواند نقش مهمی در جبران خسارتهای اقتصادی کشور ایفا کند و جایگاه ایران را در معادلات منطقهای و بینالمللی ارتقا دهد.
استاد حوزه و دانشگاه همچنین به نقش مردم در این تحولات اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای این جنگ، ظهور و بروز قدرت مردم بود؛ آنچه میتوان آن را «بعثت مردمی» نامید. در این مدت شاهد حضور گسترده مردم در صحنه بودیم؛ مردمی که با وجود مشکلات و فشارها، نهتنها اعتراضی به شرایط نداشتند بلکه با حضور در خیابانها و حمایت از رزمندگان و مسئولان، پشتیبانی خود را از کشور و نظام نشان دادند.
وی افزود: در طول این ۴۰ روز، بسیاری از مردم پس از پایان کار روزانه خود شبها به خیابانها میآمدند و با پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، بهویژه تصویر شهدا و رهبران شهید، فضای شهرها را به نمادی از مقاومت و همبستگی تبدیل کردند. این حضور مردمی ضربهای جدی به محاسبات دشمن وارد کرد.
صادقی با تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از بحرانها گفت: وحدت میان مردم و مسئولان و همچنین همبستگی میان دستگاههای مختلف کشور از نکات برجسته این دوره بود و همین مسئله اجازه نداد دشمن بتواند شکاف یا اختلافی در داخل کشور ایجاد کند.
استاد حوزه و دانشگاه همچنین بر تداوم حضور و حمایت مردمی تأکید کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم در صحنه میتواند پشتوانهای مهم برای کشور باشد و زمینه تحقق پیروزیهای بزرگتر برای اسلام و ایران را فراهم کند.
