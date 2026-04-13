۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۶

استاندار کرمانشاه: ایران پس از جنگ رمضان به کانون قدرت جهان تبدیل شد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با اشاره به تحولات اخیر، از تغییر موازنه قدرت جهانی به نفع ایران و نقش تعیین‌کننده وحدت ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با اعضای ستاد مردمی برگزاری اجتماعات «نحن منتقمون» با تسلیت حوادث اخیر، اظهار کرد: تحولات سال‌های اخیر، مقطعی سرنوشت‌ساز در تاریخ کشور رقم زده و حضور مردم بسیاری از محاسبات دشمنان را بر هم زده است.

وی با اشاره به شرایط پس از رخدادهای مهم اخیر افزود: تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ در سطح کلان، نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرده و مانع از بروز خلأ در اداره امور کشور شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تحولات اخیر موجب تغییر در معادلات جهانی شده، گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید، جایگاه متفاوتی در سطح بین‌المللی پیدا کرده و نقش آن در معادلات قدرت پررنگ‌تر شده است.

وی ادامه داد: با وجود استفاده دشمن از ظرفیت‌های مختلف، انسجام و اراده مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از این شرایط داشته و موجب ناکامی اهداف آنان شده است.

حبیبی با اشاره به روحیه خانواده‌های شهدا افزود: ایثار و صبوری این خانواده‌ها نشان‌دهنده عمق باور و اعتقاد در جامعه است و همین سرمایه اجتماعی، عامل اصلی پایداری کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین از مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: حضور مستمر مردم در صحنه، نشان‌دهنده انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر تداوم این روند اظهار کرد: استمرار همبستگی و حضور آگاهانه مردم، نقش مهمی در تقویت قدرت ملی و پیشبرد اهداف کشور در عرصه‌های مختلف خواهد داشت.

کد مطلب 6799665

