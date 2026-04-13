واریز بیش از ۹۰۰ میلیون تومان کمک معیشتی به خانواده زندانیان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، از واریز مرحله دوم کمکهای معیشتی به ۵۰۰ خانواده زندانی نیازمند خبر داد و گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون ۲۴ میلیارد ریال حمایت نقدی به این خانوارها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در مرحله دوم اجرای طرح حمایت معیشتی از خانواده زندانیان در ایام جنگ تحمیلی، بیش از ۹۰۰ میلیون تومان به حساب ۵۰۰ خانواده زندانی نیازمند در استان کردستان واریز شده است.
وی افزود: این کمکها در راستای کاهش مشکلات معیشتی خانوادههای زندانیان و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه انجام میشود.
مدیرکل زندانهای کردستان با اشاره به تداوم این حمایتها تصریح کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون نیز بیش از ۲۴ میلیارد ریال کمک نقدی به حساب خانوادههای زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان استان واریز شده است.
خسروی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها با هدف تقویت حمایتهای اجتماعی و کاهش آسیبهای ناشی از شرایط اقتصادی و بحران ادامه خواهد داشت.
