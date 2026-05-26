خسروی: ۴۲۴ میلیون تومان کمک نقدی به خانواده زندانیان سنندج واریز شد

محمد خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و در راستای حمایت از خانوادههای نیازمند، انجمن حمایت زندانیان سنندج مبلغ ۴۲۴ میلیون تومان کمک نقدی به حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش واریز کرد.
وی افزود. این کمکها بنا به تصمیم هیئتمدیره انجمن حمایت زندانیان سنندج و با هدف کاهش دغدغههای معیشتی خانوادههای زندانیان، چهارم خردادماه سال جاری به حساب مشمولان واریز شده است.
مدیرکل زندانهای استان کردستان و رئیس هیئت امنای انجمن حمایت زندانیان کردستان اظهار کرد: حمایت از خانوادههای زندانیان جرایم غیرعمد از اولویتهای مهم مجموعه زندانهای استان است.
خسروی افزود: واریز این کمک نقدی در آستانه عید قربان، اقدامی مؤثر برای ایجاد آرامش خاطر خانوادههای تحت پوشش به شمار میرود که با همراهی خیرین و اعضای هیئتمدیره انجمن انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد روند حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند با مشارکت خیران و نهادهای حمایتی تداوم داشته باشد.
وی اضافه کرد: خدمترسانی به خانوادههای زندانیان، یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است و این انجمن از تمامی ظرفیتها برای توسعه خدمات حمایتی استفاده خواهد کرد.
