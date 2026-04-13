شهادت ۲۶۱ نفر در حملات دشمن به هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا ناوکی اظهار کرد: براساس آخرین آمارهای موجود در مجموع ۲۶۱ نفر در استان هرمزگان طی جنگ تحمیلی سوم به درجه رفیع شهادت نایل شدهاند که از این تعداد حدود ۷۰ درصد را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه آمار مجروحان و جاوید الاثرهای این جنگ هنوز مشخص نیست، یادآور شد: بیشترین تعداد شهدای استان در حمله رژیم آمریکایی صهیونیستی به مدرسه میناب بود که در این حمله وحشیانه ۱۶۸ نفر به شهادت رسیدند که بیشترین تعداد را کودکان تشکیل می دادند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با بیان اینکه این سازمان همواره در کنار خانواده‌های شهدا بوده و تلاش خود را برای ارائه خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی به جانبازان انجام می‌دهد، افزود: همچنین در کنار ارائه خدمات حمایتی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی بسیاری نیز برای حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های جدید در دستور کار دارد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی این بنیاد، پیگیری مطالبات خانواده‌های ایثارگران و فراهم‌کردن زمینه‌های حفظ کرامت آنان است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری تکریم خانواده شهدا، حمایت از جانبازان و رسیدگی به وضعیت مفقودان و خانواده‌هایشان به‌عنوان یک اولویت اساسی دنبال می‌شود.