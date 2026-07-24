به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار با سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با قدردانی از حضور مسئولان بنیاد شهید در استان، اظهار کرد: حضور و همراهی مجموعه بنیاد شهید در شرایط دشوار جنگ، موجب دلگرمی مردم و مسئولان استان بود و پیگیری مستمر مسائل خانواده‌های شهدا و ایثارگران، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به تداوم حملات ارتش آمریکا به هرمزگان، افزود: پس از پایان جنگ رمضان، استان هرمزگان وارد شرایط جنگ هرمز شد و از آن زمان تاکنون، استان به‌طور مستمر در معرض تجاوزات قرار دارد و تقریباً شبی نیست که خبری از حملات دشمن به نقاط مختلف استان منتشر نشود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مردم استان در این شرایط، جلوه‌ای از مقاومت و ایثار را به نمایش گذاشته‌اند، تصریح کرد: شهادت جمعی از مردم بی‌دفاع، به‌ویژه در جنایت تلخ میناب، نماد عزت و ایستادگی مردم هرمزگان و در مقابل، سند رسوایی مدعیان حقوق بشر است که در برابر این جنایت‌ها سکوت کردند.

آشوری با اشاره به مدیریت شرایط جنگی در استان، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مدیریت بحران، یکپارچگی حاکمیت و همراهی دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و نهادهای مختلف بود که در کنار مشارکت مردم، زمینه مدیریت مطلوب شرایط را فراهم کرد.

وی افزود: با تشکیل قرارگاه‌های تخصصی، علاوه بر تأمین نیازهای اساسی مردم استان و حفظ آرامش بازار، وظایف ملی هرمزگان نیز به‌عنوان دروازه اصلی تجارت کشور به خوبی انجام شد و روند واردات و صادرات کشور بدون وقفه ادامه یافت.

آشوری با اشاره به جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: با دستور رئیس‌جمهور، ستاد ملی میناب تشکیل شد و در کنار آن ستادهای استانی و شهرستانی نیز فعالیت خود را آغاز کردند تا علاوه بر رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده، این جنایت به عنوان نمادی از مظلومیت مردم ایران و رسوایی دشمنان در افکار عمومی جهان تبیین شود.

وی افزود: در این حادثه ۱۶۸ نفر از مردم، از جمله دانش‌آموزان، فرهنگیان و اعضای خانواده‌ها به شهادت رسیدند و تلاش شده است با اجرای برنامه‌های فرهنگی، یادمان شهدا، توسعه گلزار شهدا و ایجاد عمود ۱۶۸ کربلا، این واقعه تاریخی به یک جریان ماندگار فرهنگی تبدیل شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت ساماندهی خدمات به خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: با وجود اقدامات ارزشمند دولت، مجلس، بنیاد شهید و سایر دستگاه‌ها، ابعاد خسارت‌های ناشی از جنگ گسترده است و منابع نیز محدود است؛ از این رو باید با استفاده از روش‌های نوین و مشارکت مردم و بخش خصوصی، خدمات‌رسانی را تقویت کرد.

وی افزود: تدوین برنامه‌ای جامع برای تأمین مسکن، اشتغال، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران ضروری است و هرمزگان آمادگی دارد با همکاری بنیاد شهید و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، این برنامه را اجرایی کند.

آشوری با اشاره به حجم حملات انجام‌شده علیه استان گفت: هرمزگان پس از تهران به خط مقدم جبهه مقاومت ملی تبدیل شد.

استاندار هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه فرصت خدمت و جبران ایثار مردم محدود است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، مشارکت و پرهیز از حاشیه‌ها هستیم تا بتوانیم وظیفه خود را در قبال خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم مقاوم هرمزگان به بهترین شکل انجام دهیم.