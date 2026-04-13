به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ برای کمک به ساخت مسکن محرومین به دستور رهبر کبیر انقلاب در سال ۱۳۵۸ تأسیس شد.

وی به پرداخت حدود ۶ میلیارد تومان در سال اخیر از محل حساب ۱۰۰ به متقاضیان اشاره کرد و گفت: اولویت هزینه‌کرد این حساب، ساخت مسکن محرومین است.

دائمی افزود: در سال ۱۴۰۴ برحسب اولویت، ۲۴۰ واحد در آستانه اشرفیه، ۵۸ واحد در شفت و ۱۲ واحد در فومن و سایر شهرستان‌ها هزینه شده است.

اجرای ۳۲ کیلومتر راه روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از اجرای ۳۲ کیلومتر راه روستایی در استان خبر داد و تصریح کرد: بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان در تمام شهرها و روستاها، شامل آواربرداری، احداث و تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری (به جز کلانشهرها) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

دائمی با اشاره به آمار واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اظهار داشت: در سطح استان ۱۴۴ واحد آسیب‌دیده وجود دارد که از این تعداد، ۹ واحد احداثی کاملاً تخریبی هستند و مابقی دچار خسارت جزئی شده‌اند.

وی افزود: خسارت واحدهای غیرتخریبی از طریق پرداخت ودیعه مسکن با معرفی بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

ودیعه بازسازی؛ ۳۰۰ میلیون در روستا و ۷۰۰ میلیون در شهر

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان جزئیات ودیعه بازسازی گفت: کمک هزینه ودیعه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان هم‌اکنون قابل پرداخت است که بازپرداخت آن یکساله خواهد بود.

دائمی با تأکید بر اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارات جنگ رمضان خاطرنشان کرد: با دستور استاندار، از کل ۱۴۴ واحد خسارت‌دیده، به ۱۱۰ واحد برحسب برآورد میزان خسارات، ۷ و نیم میلیارد تومان کمک بلاعوض به حساب متقاضیان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در آستانه اشرفیه ۱۲۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض تأمین شده است که به غیر از موارد احداثی، به حساب متقاضیان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان در پایان گفت: در سال ۱۴۰۴ در خصوص تعیین وضعیت زمین و صدور پروانه از طریق سامانه راهور، به ۶۴ هزار متقاضی خدمات‌دهی شده است.