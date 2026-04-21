تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان برای نهضت آسفالت روستاهای گیلان

حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارتهای وارده در پی تجاوز آمریکلیی-صهیونی در سه شهرستان آستانه اشرفیه، شفت و بندر انزلی اظهار کرد: در این حادثه ۱۴۴ واحد شامل ۱۲۲ واحد مسکونی و ۲۲ واحد تجاری آسیب دیدند که از این تعداد ۹ واحد نیازمند احداث مجدد و مابقی نیازمند تعمیرات جزئی بودند.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون تمامی واحدهای خسارتدیده غیر از واحدهای احداثی، تامین اعتبار شده و هفت و نیم میلیارد تومان به حساب متقاضیان واریز شده است.
دائمی در خصوص واحدهای احداثی تصریح کرد: برای ۸ خانواری که واحد مسکونی آنها در جریان این تجاوز کاملاً تخریب شده بود، به ازای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت یکجای دو ساله و همچنین ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در گام اول به حسابشان واریز شده است.
هدف گذاری ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکن محرومان در گیلان
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در ادامه به موضوع رانش زمین در روستای لشکر رحیمآباد از توابع شهرستان رودسر اشاره کرد و گفت: بازدید اولیه انجام شده و جلسهای امروز با محوریت مدیرکل بحران استان برای بررسی این منطقه هماهنگ شده است.
وی با بیان اینکه سازمان زمینشناسی باید بررسیهای ژئوتکنیک منطقه را انجام دهد، خاطرنشان کرد: تا زمان اعلام گزارش تخصصی پژوهشکده، هیچ اظهارنظری در خصوص تخلیه یا جابجایی روستا انجام نخواهد شد.
دائمی درباره اولویتهای بنیاد مسکن در سال ۱۴۰۵ یادآور شد: پس از اتمام اقدامات جبرانی مربوط به حادثهدیدگان تجاوز رمضان، ساخت مسکن برای محرومان (دهکهای ۱ تا ۴) در اولویت قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از ابلاغ مصوبه جدید شورای حفظ حقوق در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، متقاضیان اراضی تصرفی (ماده ۴) در روستاها تنها با پرداخت ۱۰ درصد ارزش زمین و به صورت اقساطی، مشکل مالکیت خود را حل میکنند.
افزایش شاخص مقاومسازی مسکن روستایی به ۶۱ درصد
دائمی در پایان به شاخصهای مقاومسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، شاخص مقاومسازی مسکن روستایی استان به ۶۱ درصد رسیده که ۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به کمبود اعتبارات استانی گفت: با وجود محدودیتها، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار غیراستانی برای آسفالت معابر روستایی ابلاغ شده و عملیات اجرایی بیشتر پروژهها آغاز شده است.
