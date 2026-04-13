گاردین: آمریکا در حال نابود کردن خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای به «تخریب سیستماتیک» دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ارکان دولت فدرال، اقتصاد جهانی و ائتلاف‌های بین‌المللی پرداخت و این اتفاقات را «فسادی مرگبار» توصیف کرد که عواقب وخیمی برای دهه‌های آینده به دنبال خواهد داشت.

این مقاله می افزاید که هر شعبه، دفتر و شغل در دولت فدرال در معرض فساد مرگبار یا انحلال کامل قرار دارد. گزارش های رسانه ای به اندازه کافی عملیات تخریب دولت در عملکرد دولت فدرال و نابودی اقتصاد جهانی، ائتلاف‌ها و روابط بین‌المللی، و محیط زیست ملی و جهانی را پوشش نمی‌دهند.

به نوشته این مقاله، خدمات حفاظت از شهروندان مانند نظارت بر ذخایر هسته‌ای، امنیت سایبری و مبارزه با تروریسم در حال تضعیف، کمبود پرسنل، یا نابودی هستند. بهداشت عمومی، برنامه‌های واکسیناسیون، ایمنی غذا، پاکیزگی هوا و آب، خدمات اجتماعی، حقوق مدنی و حاکمیت قانون نیز مورد حمله دولت ترامپ قرار گرفته است.

این مقاله با اشاره به سیاست جنگ افروزانه آمریکا در جهان نوشت که جنگ ایران باعث بحران کود در اروپا، آفریقا و آسیا شده است که ممکن است به قحطی گسترده نیز منجر شود. با وجود اینکه جنبه‌های بسیار بدتری در جنگ بیهوده و بی‌دلیل علیه ایران وجود دارد، اما این واقعیت که با وجود کاهش‌ شدید بودجه‌ حفاظت از محیط زیست و پارک‌های ملی و تخریب جنگلداری، روزانه میلیاردها دلار در این جنگ هزینه می شود، بسیاردردناک است.

گاردین افزود که این در حالی است که ترامپ در سخنرانی یکنواخت و خسته‌کننده خود در هفته گذشته گفت: ما نمی‌توانیم مراقبت از کودکان را فراهم کنیم. ما یک کشور بزرگ در حال جنگ هستیم. برای ما غیرممکن است که هزینه های مراقبت از کودکان، برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی دولتی و همه این مسائل فردی را فراهم کنیم.