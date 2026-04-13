توهین عجیب یک مسئول صهیونیست به ترامپ: صدای اردک درنیاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «زویکا فوگل» سرتیپ ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس کمیسیون امنیت داخلی و عضو کنست این رژیم، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را در توییتی که در پلتفرم ایکس منتشر کرده بود، به تمسخر گرفت. ولی ساعتی بعد پیام خود را حذف کرد.

توییت فوگل، در پاسخ به اعلام ترامپ مبنی بر اعمال محاصره دریایی در منطقه تنگه هرمز بود. وی در توئیت خود نوشت: «دونالد، اگر قرار است شلیک کنی، شلیک کن. صدای اردک درنیاور». وی در تکمیل تمسخر خود یک ایموجی اردک را به نیز توییت خود اضافه کرد.

سازمان پخش رسانه ای رژیم صهیونیستی در این رابطه نوشت که این دومین بار است که فوگل با همین توصیف به ترامپ حمله می‌کند، او هفته گذشته نیز پس از آتش‌بس توییتی منتشر کرده بود که در آن گفته بود: «دونالد، تو مثل یک اردک بیرون آمدی». وی در آن زمان هم ساعتی بعد توئیت خود را حذف کرد،اما این توئیت قبل از حذف نزدیک به نیم میلیون بازدید داشت.

فوگل در پی انتشار این توییت ضمن عذرخواهی از ترامپ گفت: آقای رئیس جمهور، همانطور که شما به منافع آمریکا فکر می‌کنید، من نیز به منافع اسرائیل فکر می‌کنم، و این تنها منافعی است که ذهن من را مشغول کرده است. هدف من از انتقادم این بود که صدایم شنیده شود، من قصد توهین یا کوچک شمردن کسی را نداشتم و از این بابت متاسفم."

اظهارات فوگل واکنش‌های گسترده‌ای را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت، برخی این موضع گیری را از نظر دیپلماتیک نامناسب دانستند و برخی دیگر معتقد بودند این اظهارات نشان‌دهنده وضعیت تنش و انتقاد در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی نسبت به مواضع دولت آمریکا است.