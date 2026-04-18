سی ان ان: ۷۰ درصد کشاورزان آمریکایی توان خرید کود را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی آمریکایی سی ان ان در گزارشی درباره گرانی محصولات کشاورزی در نتیجه جنگ علیه ایران، نوشت: گوجهفرنگیها این روزها در مرکز توجه قرار گرفتهاند؛ اما احتمالاً دلیلش را دوست نخواهید داشت.
در این گزارش آمده است: بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده، قیمت گوجهفرنگی تنها در ماه مارس ۱۵.۳ درصد افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۶ درصد رشد کرده است. تعرفه ۱۷ درصدی بر گوجهفرنگیهای وارداتی از مکزیک و افزایش هزینه گازوئیل بهدلیل جنگ با ایران، ترکیبی از عوامل را ایجاد کرده که منجر به قیمتهای بسیار بالا شده است.
سی ان ان نوشت: در فروشگاههای مواد غذایی، قیمت گوجهفرنگی حدود ۲.۲۵ دلار به ازای هر پوند است — بالاترین سطح در هشت سال گذشته. این رقم نسبت به فوریه که قیمت حدود ۱.۹۰ دلار بود، ۱۸.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
دیوید برنچ، مدیر بخش مؤسسه کشاورزی و غذایی ولز فارگو، میگوید: گوجهفرنگیها در حال حاضر از گرانترین سبزیجاتی هستند که آمریکاییها در فروشگاهها میبینند.
براساس گزارش سی ان ان، حتی اگر عرضه در هفتههای آینده بهبود یابد، هزینههای گازوئیل و کود در حال افزایش است. پیشبینی میشود هزینهها در پاییز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
طبق دادهها، قیمت گازوئیل از زمان آغاز جنگ با ایران بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و بهطور میانگین به ۵.۶۱ دلار در هر گالن رسیده است.
هزینه حملونقل بهتنهایی سرسامآور است. وقتی قیمت سوخت اینقدر بالا باشد، علاوه بر قیمت بالای کالا، هزینه رساندن آن به مشتری هم افزایش مییابد.
همچنین نفت که قیمت آن در هفتههای اخیر بالای ۹۰ دلار در هر بشکه بوده، در تولید بستهبندیهای پلاستیکی گوجهفرنگی استفاده میشود.
سی ان ان نوشت: قیمت کود نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. مواد اصلی تولید کود مانند گاز طبیعی، آمونیاک و اوره که در خاورمیانه تولید میشوند بهدلیل جنگ دچار اختلال شدهاند. طبق یک نظرسنجی، ۷۰ درصد کشاورزان اعلام کردهاند توانایی تأمین هزینه کود را ندارند.
