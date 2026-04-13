به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به تعدادی از کشورهای منطقه، ماشین تبلیغاتی این رژیم تحریک های جدیدی را علیه ترکیه آغاز کرده است. صهیونیستها مدعی شدهاند که ترکیه در حال تأسیس یک محور مقاومت جدید است و نظم منطقهای جدید را تخریب میکند. آنها از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که ترکیه را از ترتیبات سیاسی آتی در منطقه کنار بگذارد.
ژنرال عامیت یاگور، رئیس سابق اطلاعات نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در همین رابطه با انتشار مقاله ای در روزنامه صهیونیستی معاریو، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به تحریک ایدئولوژیک بیامان و تبدیل شدن به تهدید نظامی مستقیم برای اسرائیل، متهم کرد.
یاگور افزود که رفتار ترکیه ایجاب میکند که ترامپ و وزرای خارجه و جنگ او، این موضوع را به عنوان اعلام واقعی جنگ علیه منافع آمریکا در نظر بگیرند.
وی مدعی شد که ترکیه میزبان «تبعیدشدگان» اخوان المسلمین از مصر و خلیج فارس است و امروز پناهگاه جهانی این گروه و جنبش حماس است که در آنجا به عنوان «مبارزان آزادی» شناخته میشوند.
این مقام سابق امنیتی تل آویو در تلاش برای تحریک ترامپ علیه ترکیه افزود که اردوغان در بستر ژئوپلیتیک گستردهتر چشمانداز اقتصادی آمریکا و اسرائیل و نظم منطقهای جدید مبتنی بر کریدور IMEC را به نفع «مسیر توسعه» مرتبط با محور چین و ایران مختل می کند و در طول جنگ صراحتاً اعلام کرد که هیچ گذرگاهی در خاورمیانه وجود ندارد که از آنکارا عبور نکند.
یاگور «تهدیدات اردوغان و تحرکات و اظهارات مقامات ترکیه در طول جنگ با ایران را، «یک چراغ قرمز» برای تخریب تلاشهای آمریکا برای ایجاد نظم منطقهای جدید دانست و مدعی شد آنکارا به دنبال ایجاد یک محور جدید در منطقه است.
