۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت موسوی تبریزی

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم را به خانواده و بستگان گرامی، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید حسین موسوی تبریزی تصریح کرد: این روحانی انقلابی که از مبارزان نهضت اسلامی امام خمینی (ره) بود، در عمر شریف خود در کنار ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف علمی، قضایی و تقنینی، کارنامه‌ای روشن از پایبندی به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جا گذاشت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد، حضرت آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم را به خانواده و بستگان گرامی به خصوص مرجع عالیقدر حضرت آیت الله نوری همدانی، شاگردان و دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

این روحانی انقلابی که از مبارزان نهضت اسلامی امام خمینی (ره) بود، در عمر شریف خود در کنار ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف علمی، قضایی و تقنینی، کارنامه‌ای روشن از پایبندی به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جا گذاشت.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای عموم بازماندگان معزز ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

محسن صمیمی

