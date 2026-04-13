صادرات کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ از ۲.۷ میلیارد دلار عبور کرد

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد قابل توجه صادرات از گمرکات استان کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: مجموع ارزش کالاهای صادرشده از این استان به خارج از کشور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار رسیده است.

وی با اشاره به حجم صادرات انجام‌شده افزود: در این مدت، حدود ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان به بازارهای هدف ارسال شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صادراتی کرمانشاه است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با تشریح سهم هر یک از مبادی صادراتی گفت: گمرک خسروی با ثبت بیشترین میزان صادرات، ارزشی بالغ بر ۸۸۵ میلیون دلار و وزنی بیش از ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تن را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پس از آن، گمرک پرویزخان با صادراتی به ارزش حدود ۷۸۵ میلیون دلار و وزنی نزدیک به یک میلیون و ۸۹۹ هزار تن، در رتبه دوم قرار دارد.

نیک‌روش همچنین به جایگاه گمرک سومار اشاره کرد و گفت: این گمرک با صادراتی به ارزش ۶۴۹ میلیون دلار و وزن یک میلیون و ۶۵۲ هزار تن، سومین جایگاه را در میان گمرکات استان کسب کرده است.

وی در ادامه افزود: سهم گمرک شیخ‌صله از صادرات استان بالغ بر ۳۸۸ میلیون دلار با وزن بیش از ۶۰۰ هزار تن بوده و گمرک شوشمی نیز با ثبت صادراتی به ارزش بیش از ۴۶ میلیون دلار و وزن حدود ۴۷۵ هزار تن، در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

مدیرکل گمرک کرمانشاه در پایان به مهم‌ترین اقلام صادراتی اشاره کرد و گفت: محصولاتی همچون شمش فولاد، میلگرد، محصولات پلاستیکی، گوجه‌فرنگی، کود شیمیایی، سنگ‌های تزئینی، پودر شیر خشک و رب گوجه‌فرنگی از جمله کالاهای اصلی صادرشده از استان بوده‌اند.