  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۵

رشد صادرات از گمرک‌های شوشمی و شیخ صله

رشد صادرات از گمرک‌های شوشمی و شیخ صله

کرمانشاه- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری صادرات کالا از گمرک شوشمی رشد ۲۵ درصدی و از گمرک شیخ صله افزایش ۸ درصدی در ارزش داشته است.

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۷ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۹۸ دلار کالا به وزن ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ از نظر وزنی ۶۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه حجم کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله را در این مدت ۲۴۴ هزار و ۳۹۰ تن به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۱۷۹ هزار دلار اعلام و تصریح کرد: صادرات از این مرز رسمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد ۵ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۸ درصدی داشته است.

نیک‌روش با اشاره به ترکیب کالاهای صادرشده از این دو مرز استان کرمانشاه، بیان داشت: عمده کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی شامل سنگ‌آهن، میوه و تره‌بار، ادوات کشاورزی، صنایع‌دستی و گچ ساختمانی بوده است.

وی افزود: همچنین کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله بیشتر شامل کاشی و سرامیک، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، بلورجات، شیشه جام، چیپس سیب‌زمینی و محصولات پلاستیکی بوده است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه تأکید کرد: ظرفیت‌های مرزهای رسمی استان در حوزه صادرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت روابط اقتصادی با کشور عراق دارند و رشد صادرات از گمرکات شوشمی و شیخ صله نشان‌دهنده پویایی تجارت خارجی در غرب کشور است.

کد خبر 6581939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها