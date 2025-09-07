رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۷ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۹۸ دلار کالا به وزن ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ از نظر وزنی ۶۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه حجم کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله را در این مدت ۲۴۴ هزار و ۳۹۰ تن به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۱۷۹ هزار دلار اعلام و تصریح کرد: صادرات از این مرز رسمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد ۵ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۸ درصدی داشته است.

نیک‌روش با اشاره به ترکیب کالاهای صادرشده از این دو مرز استان کرمانشاه، بیان داشت: عمده کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی شامل سنگ‌آهن، میوه و تره‌بار، ادوات کشاورزی، صنایع‌دستی و گچ ساختمانی بوده است.

وی افزود: همچنین کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله بیشتر شامل کاشی و سرامیک، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، بلورجات، شیشه جام، چیپس سیب‌زمینی و محصولات پلاستیکی بوده است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه تأکید کرد: ظرفیت‌های مرزهای رسمی استان در حوزه صادرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت روابط اقتصادی با کشور عراق دارند و رشد صادرات از گمرکات شوشمی و شیخ صله نشان‌دهنده پویایی تجارت خارجی در غرب کشور است.