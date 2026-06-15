جریمه ۱۰۷ میلیاردی برای قاچاقچیان در کرمانشاه

رضا نیکروش در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشدید اقدامات نظارتی در گمرکات استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با رصد مستمر مبادی ورودی و خروجی و افزایش کنترلهای گمرکی، در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ محمولههایی از کالای قاچاق به ارزش ۳۱ میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان شناسایی و کشف شد.
وی افزود: در پی کشف این محمولهها، ۱۵ پرونده قاچاق کالا در گمرکات استان تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به معرفی متهمان این پروندهها گفت: در مجموع ۱۷ نفر در ارتباط با این پروندهها شناسایی و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
نیکروش با تأکید بر برخورد قاطع با پدیده قاچاق کالا تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، میزان جریمه تعیین شده برای متخلفان این پروندهها در مجموع ۱۰۷ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: قاچاق کالا علاوه بر آسیب به تولید داخلی و اقتصاد کشور، زمینه بروز مشکلات متعدد در حوزههای تجاری و اقتصادی را فراهم میکند و مقابله با آن از اولویتهای اصلی گمرکات استان است.
مدیرکل گمرک کرمانشاه در تشریح اقلام کشف شده نیز گفت: عمده کالاهای قاچاق کشفشده شامل گوجهفرنگی، نفت سفید، باقلا، شمش آهن، سیگار و تنباکوی قلیان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرکات استان کرمانشاه با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و همکاری دستگاههای مرتبط، روند مقابله با قاچاق کالا را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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