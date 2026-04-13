ماجرای تونلی که مقاومت نام گرفت؛ «پونه» ۷ بمباران را تاب آورد!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: لرستان، به عنوان دروازه غرب و پیوندگاه کریدور شمال به جنوب کشور، بارها صحنه جنگ دشمن آمریکایی صهیونی و حمله علیه زیرساخت‌های این استان بود.

دشمن که در میدان نظامی پاسخ کوبنده خود را دریافت کرده بود، با استیصال تمام، تیرهای زهرآلود و جنایتکارانه خود را به سمت شریان‌های حیاتی این استان نشانه رفت.

در عملیات تجاوزکارانه هوایی، آزادراه خرم‌آباد - بروجرد (آزادراه شهید بروجردی) و آزادراه خرم‌آباد - پل زال، به عنوان دو مسیر اصلی ارتباطی غرب کشور، چندین بار مورد اصابت قرار گرفتند.

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان پیش از این با اشاره به هدف قرار گرفتن تونل پونه در آزادراه بروجرد، پیشنهاد جالبی را مطرح کرد: این تونل بارها هدف بمباران قرار گرفته است. به نظرم این نماد ایستادگی، شایسته است که به نام «تونل مقاومت» نام‌گذاری شود.

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه نیز در خصوص تونل پونه در محور بروجرد نیز خاطرنشان کرد: این تونل که قلب آزادراه شهید بروجردی است، به طور مکرر هدف قرار گرفت. اما نیروهای قرارگاه خاتم‌الانبیا و راهداری لرستان در یک عملیات جهادی و طی ۱۴ ساعت، انسداد دهانه تونل را رفع کردند و ترافیک را به روال عادی بازگرداندند.