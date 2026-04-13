ارائه خدمات معاینه فنی به بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودرو در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ، در خصوص میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات نوروز اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۱۴ فروردین ماه ۲۵ هزار و ۵۷۳ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده است. از این آمار ، ۲۰ هزار و ۷۱۰ دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول بوده و در نهایت حدود ۱۹ هزار و ۶۵۶ دستگاه خودرو موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شده اند .تعداد گواهی صادره نشان می دهد که در حدود۹۵ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز شهر تهران از لحاظ ایمنی و فنی دارای شرایط احراز معاینه فنی بوده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، در حدود ۲ هزار و ۴۴۷ مربوط به گواهی معاینه فنی برتر بوده و براساس این آمار، در حدود ۱۲ درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران معاینه فنی برتر دریافت کرده اند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی در خصوص نحوه پذیرش در مراکز معاینه فنی تصریح کرد: در حال حاضر پذیرش در دو مرکز معاینه فنی بیهقی و الغدیر صرفا به صورت اینترنتی انجام شده و در سایر مراکز پذیرش به صورت اینترنتی و حضوری می باشد.

وی با اشاره بدین موضوع که مراجعین محترم می توانند جهت اطلاع از وضعیت فعالیت و ساعت کاری مراکز معاینه فنی ثابت و واحدهای سیار معاینه فنی به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir مراجعه نمایند بیان داشت: کلیه مراکز معاینه فنی براساس تقاضا و میزان مراجعات در ایام کاری هفته حداقل به مدت ۸ ساعت فعال بوده و برخی از مراکز منتخب در روزهای تعطیلات رسمی نیز فعال هستند و شهروندان می توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند.