۹.۵ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سارانی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان در سال جدید اظهار کرد: ظرفیت مجموع هشت سد خراسان جنوبی ۷۵ میلیون مترمکعب است که تاکنون حدود ۹.۵ میلیون مترمکعب آب وارد مخازن این سدها شده است.
وی با اشاره به وضعیت ورودی سدها افزود: بیشترین میزان ورودی آب مربوط به سد نهرین طبس بوده است که نقش مهمی در تأمین بخشی از منابع آبی استان دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان برداشت آب در بخش کشاورزی استان به ۵۵۳ میلیون مترمکعب میرسد، تصریح کرد: این میزان برداشت بیش از آب قابل برنامهریزی است و ادامه این روند میتواند منابع آبی استان را با چالش جدی مواجه کند.
سارانی در ادامه به عملکرد کارگروه سازگاری با کمآبی اشاره کرد و گفت: در ۳۷ جلسه گذشته این کارگروه، ۱۱۸ مصوبه به تصویب رسیده که از این تعداد، ۸۵ مصوبه اجرایی شده و ۳۴ مصوبه دیگر نیز در حال اجرا است.
وی با اشاره به وضعیت نصب کنتور بر روی چاهها خاطرنشان کرد: در ۲۴ حلقه چاه کشاورزی استان به دلیل محدودیتهای فنی امکان نصب کنتور وجود ندارد، اما در ۱۰۰ درصد سایر چاههای کشاورزی کنتور نصب شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی افزود: از مجموع ۴۴ حلقه چاه متعلق به شهرداریهای استان نیز تنها چهار حلقه فاقد کنتور هستند که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
سارانی همچنین با اشاره به وضعیت چاههای در اختیار نیروهای نظامی گفت: از ۱۹ حلقه چاه مربوط به این بخش، ۱۶ حلقه فاقد کنتور است که ضرورت دارد در راستای مدیریت مصرف، تعیین تکلیف شوند.
وی با تأکید بر عوامل اصلی فرونشست زمین در استان بیان کرد: حدود ۷۰ درصد فرونشستها ناشی از برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی است که این موضوع نیازمند توجه جدی و اقدامات کنترلی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: بارگذاری جدید بر منابع آبی استان، بهجز در حوزه تأمین آب شرب، انجام نمیشود و برای تأمین نیازهای جدید، باید از طریق مدیریت مصرف و تغییر کاربری منابع آبی موجود اقدام شود.
نظر شما