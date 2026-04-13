وظیفه‌ حافظان قرآن در شرایط فعلی چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «وظایف و نقش حافظان قرآن کریم در شرایط فعلی کشور» به همت ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم به صورت حضوری و برخط با حضور محمدمهدی بحرالعلوم دبیر ستاد، محمدعلی خواجهپیری، پیشکسوت قرآنی کشور، رحمان دهقانی، معاون شورای توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین برخی دیگر از چهرههای قرآنی از جمله علیرضا نجفی، حجتالاسلام علی مقنی، خاکساری، خواجوی، چاوشی، شاهسونی، انجم شعاع و خانم رحیمی برگزار شد.
محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم در ابتدای نشست ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، به تبیین اهداف این جلسه پرداخت و سپس شرکتکنندگان، دیدگاههای خود را بیان کردند.
علیرضا نجفی، از فعالان قرآنی با تأکید بر برنامهریزی مناسب، گفت: جامعه قرآنی باید با تدبیر، اعتماد و مرجعیت خود را بیش از پیش در جامعه نمایان کند و از واکنشهای صرفاً هیجانی پرهیز نماید. برنامهها باید در سه مقطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شود.
وی، فراخوان تولیدکنندگان محتوا برای تهیه محصولات چندرسانهای قرآنی، حضور نمادین خادمان قرآن در تجمعات، فعالیتهای انگیزشی در حاشیه تجمعات، حضور فعال چهرههای قرآنی و مسئولان مسابقات، برگزاری دوره فشرده کنشگری، فراخوان ایدههای سیاسی و معرفی کنشگران گمنام قرآنی را از جمله پیشنهادات خود برشمرد.
مصطفی خاکساری، مدیر مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با اشاره به فعالیت مجمع مؤسسات قرآنی اصفهان در ایام اخیر، گفت: باید فضای شور و حماسه را پررنگتر کنیم. کارها باید مختصر و متنوع باشد و در کمیته تأمین محتوا برنامهریزی شود. اعزام گروههای تواشیح و جمعخوانی، برپایی موکبهای ثابت و سیار مؤسسات قرآنی، تلاوت سوره فتح، قرائت دعای توسل و اعزام حافظ مبلغ از جمله اقدامات مؤثر است.
وی تأکید کرد: اگر مجمع حافظان هر استان تشکیل میشد، برنامهریزی بهتری داشتیم.
سیدمحمود چاوشی، مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن نیز بر لزوم تغییر رویکردهای آموزشی تأکید کرد و گفت: باید متناسب با رویکرد جدید، شکل آزمونها را نیز تغییر دهیم و به سمت تربیت «حافظ مبلغ» حرکت کنیم. به عنوان نمونه، برنامهریزی کردهایم که حافظان در آزمون هر جزء، یک موضوع قرآنی را نیز تبیین کنند.
محمد خواجوی، پیشکسوت قرآنی کشور نیز در این نشست با اشاره به رویکرد «آتش به اختیار»، اظهار کرد: حافظان قرآن باید به مثابه «طبیب دوّار» عمل کنند. نیاز به یک کار متمرکز نیست؛ حافظان بسیجی بدون هیچ چشمداشتی در میادین، خیابانها و برنامهها شرکت نمایند و ستاد حفظ به صورت غیر مستقیم هدایتگری کند. به ویژه در جلسات قرآنی، آیات مرتبط با ایام توسط حفاظ بیان شود.
حجتالاسلام علیرضا شاهسونی مدیر مسئول مؤسسه قرآنی فرهنگی بیتالاحزان حضرت زهرا(س) با تأکید بر تلاوت و تبیین آیات مرتبط، گفت: صدا و سیما نیز باید به صورت هفتگی این کار را انجام دهد. برخی حافظان در تجمعات حضور فعال دارند، اما در قالبهای متنوع. متأسفانه جای موکب قرآنی در میادین خالی است و حافظان دغدغهمند باید این کار را دست بگیرند.
خانم رحیمی نیز بر تلاوت رسا و صحیح آیات قرآنی در تجمعات تأکید کرد و گفت: کلیپهای مرتبط تولید و پخش شود و صدا و سیما در این زمینه فعال گردد. همچنین مداحان، مبلغان و سخنرانان باید از آیات قرآن استفاده کنند.
حجتالاسلام مقنی اظهار کرد: ستاد نباید تنها دغدغه حفظ قرآن در این شرایط را داشته باشد؛ بلکه باید از حافظان و فعالان قرآنی برای حضور در زمینههای مختلف در تجمعات دعوت کند. شهدای قرآنی بهویژه شهدای حافظ باید شناسایی شوند و برای تکریم و تعظیم آنان برنامهریزی گردد. همچنین در خصوص تبیین آیات مرتبط با فضای ایام، موشنگرافی تولید و پخش شود.
انجم شعاع نیز پیشنهاد داد: مجریان برنامههای میادین باید از رجزهای قرآنی استخراجشده توسط جامعه قرآنی مانند «نصر من الله و فتح قریب» استفاده کنند. جمعخوانی سوره فتح انجام شود، گواهینامه قرائت میدانی طراحی و اعطا گردد و در هر میدان، خیمههای قرآنی با حضور چهرههای شناخته شده برپا شود.
رحمان دهقانی معاون شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز گفت: حافظان قرآنی که توانایی اجرای برنامه دارند، شناسایی و به تجمعات اعزام شوند.
محمدعلی خواجهپیری در پایان اظهار کرد: در تجمعات بهتر است مجری برنامه اعلام کند هر کسی قرآن حفظ است به روی سکو برود و قرآن بخواند و هدیه دریافت کند. همچنین پویش حفظ سوره فتح راهاندازی شود و از جلساتی که در این ایام فعال بوده و فعالیت خود را تعطیل نکردهاند، حمایت گردد.
