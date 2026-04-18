اعلام فراخوان برای حضور فعال حافظان قرآن در میادین مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد راهبری حفظ قرآن کریم با صدور فراخوانی از حافظان قرآن کریم خواست تا در راستای ایفای نقش مؤثر در شرایط کنونی کشور، برای حضور در میادین و تجمعات مردمی اعلام آمادگی کنند.

در این فراخوان با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی همه اقشار جامعه، به‌ویژه حاملان کلام وحی، بر اهمیت تبیین قرآنی وقایع و رویدادهای روز در بسترهای اجتماعی و مردمی تأکید شده است.

از حافظان علاقه‌مند درخواست شده است ضمن اعلام آمادگی، اطلاعات مورد نیاز را از طریق پرسشنامه‌ای که به همین منظور طراحی شده، تکمیل کنند.

همچنین اعلام شده است که این مرحله از فراخوان صرفاً ویژه ساکنان استان تهران بوده و مراحل بعدی برای سایر استان‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لینک ثبت‌نام و فرم تکمیل اطلاعات برای متقاضیان در دسترس قرار گرفته است.