لزوم تهیه لایحه دریافت عوارض از تنگه هرمز از سوی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ضمن تبریک سال جدید، شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان کشور را تسلیت گفت و اظهار کرد: کمیسیون‌های تخصصی از ارکان اصلی اتاق ایران است که باید در شرایط جنگی فعال‌تر از پیش در مسیر حل چالش‌های اقتصادی گام بردارند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، حسن‌زاده همچنین تلاش در مسیر تداوم تولید را ضروری خواند که به اعتقاد او خوشبختانه طی جنگ رمضان عملکرد بسیار خوبی در این حوزه اتفاق افتاد و چالشی در تأمین معیشت مردم را شاهد نبودیم.

رئیس اتاق ایران پیگیری مسائل اینترنتی، بانکی، گمرکی، حمل‌ونقلی و … را مورد توجه قرار داد که به همت کمیسیون‌ها انجام شد.

حسن‌زاده در ادامه با توجه به اهمیت موضوع تنگه هرمز، تصریح کرد: پیشنهادی به دولت درباره چگونگی دریافت عوارض از کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز دارند، ارائه دادیم، بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده معتقدیم این تکلیف دولت است که درباره دریافت عوارض و چگونگی انجام آن، لایحه تهیه کند.

صحنه اقتصاد محل نقش‌آفرینی بخش خصوصی واقعی است

در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران به مجموعه‌ای از اقداماتی که اتاق ایران در طول این جنگ انجام داد، اشاره و تأکید کرد: امروز باید اولویت‌های اقتصادی را به دو دوره پیش از جنگ و پس از آن تقسیم کنیم. باید متوجه باشیم که جنگ، اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و ضرورت دارد با این نگاه به اقتصاد بنگریم و پاسخ دهیم فعالان اقتصادی چه نقشی در اقتصاد ایران خواهند داشت.

باقری خاطرنشان کرد: موضوعات حاکم بر کشور، چندوجهی است و پیش از هر اقدامی باید انسجام خود را حفظ کرده و تمام ظرفیت خود را پای کار بیاوریم تا روند حرکت اقتصاد را سرعت ببخشیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه مردمی و برجسته بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد را مورد تأکید قرار داد و از ضرورت تغییر رویکردها نسبت به اقتصاد سخن گفت. به اعتقاد او امروز فرصتی فراهم شده تا صحنه اقتصادی به محلی برای نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی تبدیل شود.

او تأکید کرد: نمایندگان مجلس نیز از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد استقبال کردند و حامی حضور فعالان اقتصادی در روند بازسازی اقتصادی هستند.

باقری در ادامه به اهمیت شناسایی چالش‌های اقتصاد و آسیب‌های ناشی از جنگ در حوزه اقتصاد پیش از ورود به مرحله بازسازی اشاره و ادامه داد: هر کمیسیون در قالب راهکار مشکلات موجود، دیدگاه‌های خود را در اختیار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار دهد تا به کمک این هم‌افزایی بتوانیم به بازسازی اقتصاد کشور کمک کنیم.

برای حل مسائل باید واقع‌بین و منطقی باشیم

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز باید مورد توجه باشد این است که به شدت از احساسی شدن در برخورد با مسائل پیش‌رو بپرهیزیم. بدون شک برخوردهای احساسی موجب می‌شود، نگاه‌های منطقی کنار برود و واقع‌بین نباشیم. از طرف دیگر در این شرایط باید تمام سناریوها را پیش‌بینی کرده و خود را آماده کنیم. ضرورت دارد به صورت قدم‌به قدم جلو رفته و نگاه جامعی به مسائل داشته باشیم.