مصرف بهینه؛ شرط اصلی پایداری شبکه برق کشور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، عبدالامیر یاقوتی در برنامه رادیویی «برای وطن» با تشریح اهمیت مدیریت مصرف برق در کشور گفت: پایداری شبکه برق در درجه نخست وابسته به رفتار مصرفی مشترکان است و توسعه ظرفیت تولید تنها بخشی از مسیر دستیابی به تأمین انرژی پایدار به شمار میآید. وی تاکید کرد که اگر مصرف متناسب با ظرفیت تولید و شرایط اقلیمی مدیریت نشود، حتی توسعه زیرساختها نیز پاسخگوی نیاز نخواهد بود.
یاقوتی با اشاره به وجود بیش از ۴۳ میلیون مشترک برق در کشور افزود: با چنین حجم گستردهای از مصرفکنندگان، ضروری است الگوی مصرف متناسب با نیاز واقعی باشد؛ زیرا حتی افزایش ظرفیت تولید نیز بدون اصلاح رفتار مصرفی، به تنهایی نمیتواند پایداری شبکه را تضمین کند.
به گفته وی، استفاده از تجهیزات کممصرف، رعایت استانداردهای انرژی در ساختمانها و توجه به بهینهسازی مصرف در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، از محورهای اصلی برنامهریزی در صنعت برق کشور است. میان آنها، اجرای دقیق استانداردهای ملی بهویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نقش مهمی در کاهش بار شبکه دارد.
مدیرکل مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر ادامه داد: پایداری شبکه برق، نتیجه مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از عملکرد نیروگاهها تا مدیریت مصرف مشترکان، کاهش تلفات و استفاده از تجهیزات استاندارد. این زنجیره زمانی کارآمد خواهد بود که همه اجزا به طور هماهنگ رعایت شود.
یاقوتی همچنین با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، گفت: افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها میتواند نقش مکملی در مدیریت مصرف داشته باشد و فشار وارده بر نیروگاههای حرارتی را کاهش دهد. با این حال، حتی در کنار توسعه این منابع، رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان همچنان ضروری است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همراهی مردم و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه، شبکه برق کشور بتواند در فصلهای پرباری و دورههای خاص، بدون تنش و بدون خاموشی مدیریت شود.
نظر شما