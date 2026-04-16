۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

کاهش ۱۸ درصدی مصرف برق در کشور

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از کاهش چشمگیر ۱۸ درصدی مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اعلام اینکه میزان تقاضای مصرف برق در روزهای اخیر به ۴۱ هزار و ۶۸۹ مگاوات رسیده است، گفت: به غیر از استان‌های گیلان ومازندران که به‌ترتیب با ۵ درصد و ۱.۵ درصد رشد مصرف روبه‌رو بوده‌اند، در سایر استان‌ها کاهش مصرف ثبت شده است و بیشترین کاهش مصرف نیز مربوط به استان هرمزگان با ۳۴ درصد افت مصرف است.

معاون وزیر نیرو دلایل این کاهش را مجموعه‌ای از عوامل عنوان کرد و گفت: علاوه بر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم که موجب تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها و صنایع شد، کاهش دما نسبت به سال قبل و همچنین کاهش مصارف مرتبط با اینترنت و رمزارزهای غیرمجاز و همکاری مردم در مصرف بهینه برق نیز در این روند مؤثر بوده است.

رجبی مشهدی تاکید کرد : نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط خاص به سر می برد و همچنان مردم باید مصرف بهینه برق را ادامه دهند.

وی همچنین به آخرین وضعیت آمادگی نیروگاه‌ها اشاره کرد و بیان کرد: در حال حاضر۵۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آماده به کار است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: در دوران جنگ، بیش از ۱۴ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌ها با موفقیت انجام شد و اکنون بیش از ۸۵ درصد برنامه تعمیرات نیروگاهی اجرایی شده است.

